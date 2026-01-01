Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Božićno seoce i proveo prijatno vreme sa velikim brojem okupljenih građana, kojima je poželeo srećnu i uspešnu Novu 2026. godinu.

"Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate", naveo je Vučić i dodao: