Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Božićno seoce i proveo prijatno vreme sa velikim brojem okupljenih građana, kojima je poželeo srećnu i uspešnu Novu 2026. godinu.

"Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate", naveo je Vučić i dodao:

"Naše je da se u predstojećem periodu borimo za sebe koliko god možemo, da čuvamo slobodu i nezavisnost, ali i naše ekonomske interese, da bismo uspeli da uradimo ono što smo ljudima obećali i da u ekonomskom smislu ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije".

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SA NARODOM U BOŽIĆNOM SEOCETU: Predsednik se slikao i razgovarao sa građanima, govorio i o NIS-u i predstojećim izborima - Građani mogu da budu mirni
Screenshot 2026-01-01 155821 (1) copy.jpg
InfoBizNIS dobio operativnu licencu, nafta stiže već od ovog datuma! Predsednik Vučić saopštio odlične vesti: "Moraćemo svašta da istrpimo!"
Screenshot 2026-01-01 155821.jpg
PolitikaVUČIĆ SE ZAHVALIO GRAĐANIMA SRBIJE NA STRPLJENJU I LJUBAVI PREMA OTADŽBINI! "Hteli su nas mrtve, ponižene i sklonjene iz zemlje!" (VIDEO)
Aleksandar Vučić (4).jpeg
PolitikaVUČIĆ SE OGLASIO NAKON PONOĆI! Odzvanjaju njegove reči: Pogledajte kako je čestitao svim građanima Novu godinu! (VIDEO)
profimedia-0487946839 copy.jpg