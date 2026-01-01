POSLE BOŽIĆA DA RADIMO JOŠ VIŠE I JAČE! Vučić u Božićnom seocetu: Naše je da se borimo koliko god možemo da ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Božićno seoce i proveo prijatno vreme sa velikim brojem okupljenih građana, kojima je poželeo srećnu i uspešnu Novu 2026. godinu.
"Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate", naveo je Vučić i dodao:
"Naše je da se u predstojećem periodu borimo za sebe koliko god možemo, da čuvamo slobodu i nezavisnost, ali i naše ekonomske interese, da bismo uspeli da uradimo ono što smo ljudima obećali i da u ekonomskom smislu ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije".