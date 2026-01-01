Slušaj vest

U novogodišnjoj noći huligani su po četvrti put kamenjem i ciglama napali prostorije Pokreta za narod i državu u Nišu!

- Nekoliko sati nakon što smo u novogodišnjoj noći deci delili paketiće, blokaderi i huligani koji ih podržavaju su po četvrti put lomili prostorije Pokreta za narod i državu Niš. U proteklih četiri meseca, ovi ljudi koji vidite oko mene i ja zajedno sa njima pomagali smo višedetnim porodicama, pomagali smo osnovnim školama, pomagali smo desetinama građana i tek planiramo da im pomažemo. A kako oni to vraćaju? Mržnjom, uništavanjem, nasiljem - rekao je na početku doc. dr Milan Lazarević ispred pokreta i dodao:

- Ovo više nije izolovani incident. Ovo je organizovano nasilje, ovo je klasičan kriminal! Ja koristim priliku da pozovem policiju, da pozovem tužilaštvo da podhitno reaguju, jer ovo zaista više nema nikakvog smisla. Ako misle da će na ovaj način nekoga od nas da uplaše ili nekoga od nas da zaustave, varaju se. Srbija se brani dobrim delima i dobrim stvarima, a ne ciglama i kamenicama. To je suštinska razlika između nas i njih. Nastavljamo još jače! Živeo Pokret za narod i državu! I živela Srbija!

Pogledajte kako su huligani razbili prostorije u Nišu:

Napadnuta prostorija Pokreta za narod i državu u Nišu Izvor: Kurir