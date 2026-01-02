Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Kirpu na preuzimanju predsedavanja Savetu Evropske unije, što će obavljati u narednih šest meseci.

"U ovom ključnom trenutku za naš kontinent, jedinstvo, zajedništvo i solidarnost trebalo bi da vode naše zajedničko delovanje, a proširenje je prepoznato kao važan alat za jačanje Unije u celini. Stoga je ohrabrujuće videti da će unapređenje agende proširenja EU kroz proces zasnovan na zaslugama biti među prioritetima u narednih šest meseci", poručio je Đurić u objavi na X.

Takođe je uputio čestitke šefu kiparske diplomarije Konstantinosu Kombosu i Ministarstvu spoljnih poslova u Nikoziji.

"Želim uspešno predsedavanje Savetu Evropske unije Konstantinosu Kombosu i njegovom timu u Ministarstvu spoljnih poslova i uveren sam da će njihov rad i angažovanje u velikoj meri doprineti jačanju uloge Evropske unije kao strateškog globalnog aktera i porodice svih evropskih naroda", napisao je Đurić.

