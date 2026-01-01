SRBIJU JE OD NEODGOVORNOSTI I NEOZBILJNOSTI NAROD SAČUVAO! Vučić: Na tome sam im beskrajno zahvalan i to nikada neću moći da im zaboravim
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da su našu zemlju od urušavanja u 2025. godini sačuvali građani i da im je na tome beskrajno zahvalan.
"Zemlju od neodgovornosti, neozbiljnosti i njenog potpunog urušavanja u teškoj 2025. sačuvali su građani. Sačuvao je narod i ja sam im beskrajno zahvalan i nikada to i ovim, ali i svim drugim divnim ljudima neću moći da zaboravim", naveo je Vučić u videu objavljenom na Instagramu.
Podsetimo, predsednik Vučić je danas posetio Božićno seoce gde je razgovarao sa građanima i poželeo im srećnu Novu 2026. godinu.
"Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate", rekao je, između ostalog, Vučić tokom druženja sa građanima.