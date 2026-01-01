Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da su našu zemlju od urušavanja u 2025. godini sačuvali građani i da im je na tome beskrajno zahvalan.

"Zemlju od neodgovornosti, neozbiljnosti i njenog potpunog urušavanja u teškoj 2025. sačuvali su građani. Sačuvao je narod i ja sam im beskrajno zahvalan i nikada to i ovim, ali i svim drugim divnim ljudima neću moći da zaboravim", naveo je Vučić u videu objavljenom na Instagramu.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas posetio Božićno seoce gde je razgovarao sa građanima i poželeo im srećnu Novu 2026. godinu.