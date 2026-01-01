Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije i otkrio detalje u vezi sa NIS-om i operativnom licencom za rad.

- Ovo je dobra vest, nije sve rešeno, ali NIS od sinoć ima pravo da plati i dopremi i ponovo proizvodi naftne derivate iz sirove nafte koje će JANAF da dopremi do Srbije. Mi u ovom trenutku mislimo da je po prvom radnom danu, dakle, a to je 5. januar moguće da NIS plati tih 85 hiljada tona koja stoji u Omišlju u Hrvatskoj i odmah mogu da ih dopreme u Srbiju da naruče, ukoliko je to moguće. U međuvremenu je proizvedeno ovde u Srbiji 100 hiljada tona nafte i spremnih za mešavanje, i to naravno olakšava situaciju. Imamo, naravno, problem, jer, kao što znate, ne radi rafinerija u Srbiji i potrebno je promeniti taj katalizator u rafineriji. To će trajati radove od 3.1. pa sad nadamo se da će zaminiti u 14 dana, ali moguće traje 15 i 16 dana, tama negde i do 20-og, kada bi rafinerija mogla da radi u punom kapacitetu i kada bismo sve količine sirove nafte neophodne mogli da primimo - rekao je i dodao:

- Ja mislim da u tom trenutku Amerikanci očekuju da vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS i budućeg kupca, u ovom slučaju najverovatnije mađarske kompanije MOL. Ne mogu da kažem dok se ne završi cela konstrukcija, ali nema sumnje da je MOL zajedno sa NIS, državom Srbijom radio na pismu OFAK-u i na omogućavanju dobijanja licence - rekao je na početku predsednik.

Dobra vest je da nam ovo "daje vazduha".

- Daleko je 24. mart. Ja želim građanima da kažem, mi smo pretrpeli veoma teške posledice zbog toga što rafinerija nije radila. Mi imamo pad industrijske proizvodnje i u decembru i u novembru mesecu zbog prestanka rada rafinerije. I to se drastično i dramatično odražava na stanje naše privrede. I pošto slušam teorije zavere kako će rafinerija da prestane da radi i da će je gasiti Mađari, kao što su gasili u Hrvatskoj i negde, neće da prestane da radi, jer i Srbija je vlasnik 29,87 odsto i mi se pitamo, a pokušaćemo u budućnosti da kupimo još neki procenat, ne bismo li došli do iznad tih, iznad te jedne trećine, kako bismo mogli, rekao bih, na još snažniji način da ne samo kontrolišemo, ne samo nadziramo, već i da učestvujemo u upravljanju NIS-om.

Foto: Printskrin RTS 1

- Istovremeno za nas je, rekao bih, od presudnog značaja da tu vrstu krize skinemo iz vidokruga i da možemo da se posvetimo svim drugim stvarima. Uslovi američki koje smo dobili, o čemu se malo govori, ne može jer se i ne zna sasvim, ali ja sam ih dobio, u razgovoru sa njima od samog deinvestiranja Rusa, oni su tražili da ne bude ruska nafta, mi nismo ni koristili rusku naftu, ali to je verovatno uslov za Mađare da nam ne bi davali naftu iz Toka Društva, nego da bi morali da uzimaju preko Hrvatske i obično to bude iračka nafta ili neka druga arapska nafta koja se na kotacijama kupuje.

Istakao je da smo podigli dva nova rezervoara za skladištenje naftnih derivata.

- U Smederevu, u međuvremenu, radili smo brzo, radili smo naporno i sada ćemo raditi na dodatnom skladištenju rezervi. Da prevedem sve za građane, stvari nisu sasvim ni fer, niti su lake, niti je to jednostavno, jer američka politika sada se vidi da će ići protiv ruskih i kineskih kompanija u ovom delu sveta, naročito u Srbiji, i ta politika se neće menjati u nekom kratkom vremenskom periodu, bez obzira na situaciju u Ukrajini. Platili smo visoku cenu, ne krivi ni dužni, oko Linglong kompanije, jer ja moram da govorim otvoreno kao predsednik Srbije, smešno je kada nam oni govore o prinudnom radu u kompaniji Linglong, menjajući neke strane radnike koji su tu tobože bili izrabljivani - rekao je i dodao:

- Smešno je posebno kada pogledate kako američke kompanije funkcionišu na jugoistoku Azije, i to najveća i najpoznatija američka kompanija od Vijetnama nadalje, gde bukvalno rade deca, dakle, od 13, 14, 15 godina. Ovde ne rade nikakva deca, nema nikakvog izrabljivanja, nikakvog prinudnog rada, ali je to način za istiskivanje kineskih investicija i naravno da to nama šteti i naravno da to nama škodi. Isto je slučaj i sa ruskim investicijama. Dakle, nisu stvari lake, ali smo ovo uspeli i mislim da Amerikanci svojim žele da pošalju signal Srbiji, da oni... jer ovo Rusima neće mnogo pomoći.

Nada se da ćemo 23. januara imati rešenje za NIS.

- Ali ono što je za ljude važno, to je da nemamo problema. Mi smo pripremili i naše izmene zakonodavstva i sve drugo, da mi reagujemo u skladu sa potrebama građana Srbije. I hoću ljudima da čestitam Novu godinu, da mirno spavaju i da razmišljaju kako da se bore i rade vredno u ovoj godini kako bismo stvarili sve ogromne rezultate o kojima sam govorio na onoj poslednjoj konferenciji, kako bi nam ovo zaista bilo u ekonomskom smislu najbolja i najuspešnija godina u istoriji.