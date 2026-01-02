Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sinoć na Instagramu i poručio građanima da mogu da budu mirni, te da neće biti nikakvih problema u snabdevanju.

- Želim da, čestitajući Novu godinu još jedanput našim građanima, kažem da imamo dobru vest. Sve je to uslovno, ali svakako dobra vest koja je stigla iz Vašingtona oko odobravanja operativne licence za rad NIS. Mogu da vam kažem sa sigurnošću da građani mogu da budu mirni i da neće biti nikakvih problema u snabdevanju građana - rekao je Vučić prilikom obilaska Božićnog seoceta u centru Beograda i dodao: