Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji vrlo nestabilna, pre svega zbog poteza koje je povlačio Aljbin Kurti, ali da je saradnja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa KFOR-om dobra i za pohvalu.

- Situacija na Kosovu i Metohiji je nestabilna pre svega zbog nerazumnih poteza jednog velikog srbomrsca, kakav je Aljbin Kurti, koji stalno pokušava da provokacijama inscenira određene incidente. Naravno, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović je skoro u dnevnom kontaktu sa komandantom KFOR-a. I saradnju ja samo mogu da pohvalim, jer oni su jedina snaga koju mi priznajemo, kao oružana sila koja može da bude u našoj južnoj pokrajini u ovom trenutku - rekao je Gašić.

Ministar je zahvalio KFOR-u na trudu koji čini na KiM i dodao da i oni hvale odnose sa Vojskom Srbije.

Dodao je da ministarstvo prati dešavanja na KiM i sve što privremene prištinske institucije rade.

- Naravno, pratimo i sva dešavanja i njihove najave oko nabavke nekog naoružanja, dobijanja donacija od mnogih, nekih zemalja koje i sa Srbijom pokušavaju da budu prijatelji, a Srbiji iza leđa, pokušavaju da im doture određena sredstva. Mislim da su najave koje su dolazile iz Prištine bile samo predizborna kampanja, ali mi svakako ne dozvoljavamo da išta bude prepušteno slučaju - rekao je Gašić.

Što se tiče situacije u svetu, Gašić dodaje da je i ona vrlo nestabilna.

- Mi, Srbija i predsednik Aleksandar Vučić zagovaramo dijalog i razgovor. Srbija je zemlja koja je prošla devedesetih godine ratovanje i znamo da je bolje sto dana pregovora, nego jedan dan rata. Drugo sa gledišta Srbije, hajde mi Srbi jednom da skupimo sto godina bez ratovanja. Dosta smo ratovali i izgubIli stanovništvo, i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, ali i devedesetih godina. Želimo da naša deca budu bezbedna i da naša deca ne idu u ratove, već da se kao nacija vratimo i ponovo podignemo. Znate, koliko bi stanovništva imali danas da nije bilo strašnih gubitaka u ratovima - ukazao je Gašić.

Istakao je da Srbija zagovara mir i da gleda kako da ekonomski osnaži.

- Treba da gledamo da osnažimo našu zemlju ekonomski, da podignemo standard življenja. I naravno kroz to gledamo, snažna vojska, snažna Srbija u svakom smislu - poručio je Gašić.