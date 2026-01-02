Slušaj vest

OFAC je 31. decembra izdao posebnu operativnu licencu NIS-u do 23. januara 2026, što po navodima NIS-a omogućava “održavanje poslovanja uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i transakcije neophodne za sigurnost snabdevanja”. Vučić dodaje da prvih 85.000 tona može da krene oko 5. januara, a puna normalizacija oko 17. januara.

O svemu ovome ali i o širem spektru, kakva je bila politička i ekonomska godina koju smo ispratili i šta nas sve to čeka ove 2026. godine otkrivaju nam gosti "Redakcije" Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Zorana Mihajlović i Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Zorana Mihajlović nagovestila kada bi prerada nafte trebalo da počne sa radom

- Ono što je za nas značajno je da rafinerija počinje sa radom, imala je dozvolu za operativni rad od američkog ministarstva finansija što tehnički znači da jedan deo sirove nafte koji se već doprema ulazi polako u rafineriju i da će za nekih sedam do deset dana početi prerada nafte. Bilo je puno napada vezano za naftnu industriju Srbije i puno pokušaja da se isprovocira priča kako će se rafinerija zatvoriti i slično - rekla je Mihajlović i dodala:

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Pored nacionalne bezbednosti deo nje je energetska bezbednost. NIS nije kompletno u nečijem drugom vlasništvu, 29,9 procenata je srpsko vlasništvo i Srbija tu mora da ima prava jer se nalazi na našoj teritoriji i logično je da odgovorna vlast i država vode računa o tome da iskoristi sve svoje potencijale, a to znači da naftna industrija mora da radi.

Život nacije stavljen na kocku

- S obzirom na celu situaciju dobili smo dosta pretnji, gospođa Mihajlović i ja, za našu nacionalnu bezbednost i naš opstanak. Bilo nam je izuzetno bitno da pre svega nacija bude uključena jer je ona morala da se integriše oko jedne politike, ovde je život nacije i opstanak države bio stavljen na kocku - objasnio je Kojčić i dodao:

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Kojčić se osvrnuo na geopolitičku situaciju

- Recimo da u ovom trenutku istok i zapad (Vašington i Kremlj) imaju nepomirljive odnose to će biti dobro za nas jer onda dobijamo na ceni kao tačka koja je svakome od interesa, dok sa druge strane ako oni isprave svoje odnose mi smo opet u dobitku. Geopolitička situacija je spakovana tako da nema negativnog ishoda.

Zorana Mihajlović i Dragoljub Kojčić o dolasku sirove nafte u Srbiju Izvor: Kurir televizija

