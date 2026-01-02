"BRAVO ZA TVITER SRBIJU!" BRNABIĆ PORUČILA TADIĆU: Nešto preko 500 "lajkova" i 26 "retvitova" za nesrećnika koji je, nažalost, 8 godina bio predsednik Srbije
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je objavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića.
- Nešto preko 500 "lajkova" i tačno 26 "retvitova" za nesrećnika koji je, nažalost, 8 godina bio predsednik Srbije. Za tih 8 godina, izvinjavao se Hrvatima za Oluju, budio se uz Severinu, na HRT izjavio da nije baš ponosan što je predsednik Srbije. Sve u svemu, mnogo je 500 lajkova za takvog čoveka, ali je čak i tviter zajednica Srbije pokazala šta misli o njemu. Bravo za tviter Srbiju! - napisala je Brnabić.
Inače, Tadić je u novogodišnjoj čestitki poželeo smenu vlasti.
- Poštovani građani Srbije, želim vam srećnu Novu godinu i da svi zajedno u 2026. učinimo ono što je najvažnije - da promenimo ovu štetočinsku vlast, koja svakodnevno kriminalizuje i sramoti Srbiju. Svesno tu želju stavljam pre svih drugih, jer samo u oslobođenoj zemlji možemo biti zdravi, srećni i uspešni - napisao je Tadić.