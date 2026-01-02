- Nešto preko 500 "lajkova" i tačno 26 "retvitova" za nesrećnika koji je, nažalost, 8 godina bio predsednik Srbije. Za tih 8 godina, izvinjavao se Hrvatima za Oluju, budio se uz Severinu, na HRT izjavio da nije baš ponosan što je predsednik Srbije. Sve u svemu, mnogo je 500 lajkova za takvog čoveka, ali je čak i tviter zajednica Srbije pokazala šta misli o njemu. Bravo za tviter Srbiju! - napisala je Brnabić.