Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je objavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića.

- Nešto preko 500 "lajkova" i tačno 26 "retvitova" za nesrećnika koji je, nažalost, 8 godina bio predsednik Srbije. Za tih 8 godina, izvinjavao se Hrvatima za Oluju, budio se uz Severinu, na HRT izjavio da nije baš ponosan što je predsednik Srbije. Sve u svemu, mnogo je 500 lajkova za takvog čoveka, ali je čak i tviter zajednica Srbije pokazala šta misli o njemu. Bravo za tviter Srbiju! - napisala je Brnabić.

Inače, Tadić je u novogodišnjoj čestitki poželeo smenu vlasti.

- Poštovani građani Srbije, želim vam srećnu Novu godinu i da svi zajedno u 2026. učinimo ono što je najvažnije - da promenimo ovu štetočinsku vlast, koja svakodnevno kriminalizuje i sramoti Srbiju. Svesno tu želju stavljam pre svih drugih, jer samo u oslobođenoj zemlji možemo biti zdravi, srećni i uspešni - napisao je Tadić.

