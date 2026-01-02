Slušaj vest

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović osudio je ponovni napad na prostorije Pokreta za narod i državu u Nišu i pozvao nadležne organe da hitno reaguju i da otkriju i procesuiraju počinioce tog vandalskog čina.

- Najoštrije osuđujem poslednji u nizu napada huligana na prostorije Pokreta za narod i državu Niš i pozivam nadležne organe da hitno reaguju i da otkriju i procesuiraju počinioce tog vandalskog i necivilizacijskog čina - izjavio je gradonačelnik Pavlović.

On je je povukao jasnu liniju između tog i drugih napada počinjenih od strane blokadera nad političkim neistomišljenicima u proteklih godinu dana.

- Ovo je četvrti u nizu napada na prostorije Pokreta za narod i državu, za četiri meseca od kada su otvorene u Nišu. Ti napadi se nadovezuju na nebrojene napade na prostorije Srpske napredne stranke i linč koji su blokaderi sproveli u našem gradu 21. marta 2025. godine, kamenujući žene i iživljavajući se nad starima. Tužilaštvo ne može da ostane nemo pred tim aktima nasilja, počinjenim iz mržnje prema ljudima koji drugačije misle. U protivnom, poslaće se poruka da je jedino blokadersko mišljenje legitimno i da je opravdano učiniti bilo šta prema ljudima koji drugačije misle ili uništavanje prostorija stranaka ili pokreta koji zastupaju ideje drugačije od blokaderskih - zaključio je Pavlović.

Prostorije Pokreta za narod i državu Niš napadnute su u novogodišnjoj noći kamenicama i ciglama, a jednom ciglom slomljen je portal.

Od kada su prostorije Pokreta za narod i državu Niš otvorene, početkom septembra 2025. godine, ovo je četvrti napad na njih, a prethodna tri puta blokaderi su ih zasipali kamenicama i jajima uz pričinjavanje materijalne štete.

Napadnuta prostorija Pokreta za narod i državu u Nišu Izvor: Kurir