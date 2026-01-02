Slušaj vest

Profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar, jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi, žestoko je iznervirao Natašu Kandić i izazvao još jedan sukob među protivnicima vlasti.

On je gostovao u još jednom potkastu u nizu, ovaj put "Kod Brane" na "Jutjubu", gde se dotakao propalih protesta blokadera i usput "potkačio" neke njima bliske ljude. Uz isečak iz potkasta, Lompar je izneo niz neistina, poput one da je "režim bio nokautiran".

- Nakon Vidovdanskog protesta, režim je bio nokautiran, ali je odmah uskočila druga Srbija, apsolutno, rezolutno i organizovano, i tako su, u stvari, pokazali da su oni pravi saveznici režima - napisao je Lompar.

Osnivačici Fonda za humanitarno pravo Nataši Kandić nije dugo trebalo da potpuno izgubi razum zbog rečenog i obrati mu se nizom uvreda.

- Posle ovog programskog govora prof. Lompara raširen stav protivnika režima da svi podržimo i glasamo za studentsku listu pada u vodu. On hoće mlade na strani osuđenih ratnih zločinaca Karadžića i Mladića. On već ima zadatak za studente da pokažu rodoljublje tako što će da vrate Kosovo. Samo da zna - studenti nisu glineni golubovi, a Srbija nije njegova prćija", poručila je Nataša Kandić.