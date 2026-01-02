Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je Dragan Đilas potpuno propao jer ga ni studenti blokaderi neće, pa se u očaju samoproglašava za "lidera" opozicije i "lupeta gluposti".

Vučević je tako na svom Instagramu regovao na Đilasovu izjavu da je spreman zarad jedinstva da ne bude na nekoj budućoj izbornoj listi.

"Đilas ima vizionarske sposobnosti, ali samo kada je u pitanju matematika njegovog džepa. Tu je pokazao da je nepogrešiv i to na žalost građana Srbije od kojih je ukrao najmanje 619 miliona evra dok je bio na raznim državnim funkcijama", napisao je Vučević.

Dodao je i da je Đilas dokazao i da je "neustrašiv" svaki put kada je bežao od izbora i tražio "prečice" na ulici pokušavajući da izazove obojenu revoluciju kako bi se "ponovo domogao narodnih para i krao iz budžeta".

"Sada je potpuno propao jer ga ni studenti blokaderi neće, pa se u očaju samoproglašava za 'lidera' opozicije i lupeta gluposti. Znaju građani Srbije jako dobro ko je Dragan Đilas, i poznaju sva njegova lica i naličja - kao lidera totalnog ekonomskog uništavanja Srbije, lidera korupcije, kriminala i ličnog bogaćenja i lidera otimanja od dece Srbije", rekao je Vučević.

On je rekao i da kada je reč o Đilasovom političkom moralu, tu SPS može da posvedoči sa kakvim su prevarantom imali posla.

"I sada bi Dragan Đilas da nastavi gde je stao 2012. godine, da vara, otima, krade. Malo morgen! Pobediće Srbija!", naveo je Vučević.