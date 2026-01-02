Slušaj vest

Glavni spoljnopolitički izazovi koji očekuju Srbiju tokom 2026. godine biće održavanje mira i nezavisne politike u svetlu globalne nestabilnosti i sve većih podela zbog rusko-ukrajinskog sukoba u Evropi, ali i zbog vojnih saveza u regionu poput onog koje je napravila takozvana Republika Kosovo sa Albanijom i Hrvatskom. Uz to, Srbiju očekuje nastavak etničkog čišćenja od strane Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji, ocenjuju sagovornici Kurira.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da će se i ove godine nastaviti pritisci i uslovljavanje Srbije povodom našeg prijateljstva s Rusijom jer u Evropi, ali i u Londonu, koji je, kako kaže, važan centar moći, i dalje dominira opredeljenje da rat u Ukrajini treba da se nastavi.

Milivojević: Srbija će, kao i dosad, sama odlučivati o svojoj sudbini Foto: Marina Lopičić

Živa ideja o "velikoj Albaniji"

- Nažalost, sve sa čim smo se susretali tokom prošle godine čeka nas i ove, jer aktuelni problemi u Evropi nisu rešeni. I dalje je dominantna ratna opcija, koje se drži vladajuća elita Evropske unije, tako da će uslovljavanje evrointegracijama i pritisci na Srbiju što se tiče odnosa s Rusijom ostati na snazi. Moguće je da će predsedavanje Kipra, prijateljske zemlje koja nije priznala Kosovo, relaksirati malo situaciju, ali dometi predsedavajućeg nisu veliki. Smatram da će 2026, ali naredne godine biti veliki test i za Srbiju, ali i za EU, koja treba da odgovori na pitanje da li će se posvetiti politici proširenja ili će dominirati pritisci i ucene. Ocenjujem da u politici Srbije neće doći ni do kakvih promena. Ostaćemo odlučni, suvereni i politički nezavisni, štitićemo svoj međunarodni položaj i zadržati vojnu neutralnost. Ostaćemo verni svojim državnim i nacionalnim interesima, nema odricanja od Kosmeta i nema ustupaka što se tiče odnosa s Ruskom Federacijom. Srbija će, kao i do sada, sama odlučivati o svojoj sudbini - kaže Milivojević.

Na pitanje šta može da se očekuje od vojnih saveza u regionu, Milivojević je rekao da je jasno su oni usmereni protiv Srbije i da će nastaviti sa svojom strategijom.

Vučić: Odvratićemo sve od napada na Srbiju I sam predsednik države Aleksandar Vučić više puta je u poslednje vreme govorio o naoružavanju Evrope, "koja se sprema za rat", a kao jedan od dva ključna cilja Srbije naveo je upravo politiku vojne neutralnosti, ali i mira u regionu i svetu. - Srbija će nastaviti da se drži Povelje UN i rezolucije UN ne samo po pitanju Kosova i Metohije već i svih ostalih kriza širom sveta. Istovremeno, štitićemo bezbednost građana Srbije, čuvaćemo našu zemlju od potencijalnog agresora i učiniti sve da ih od napada odvratimo. U vremenima u kojima, kad se probudite, vidite da je negde u svetu izbio neki novi rat, iako se o tome nije govorilo, u vremenima u kojima niko ne može da predvidi hoće li biti kraj sukoba u Ukrajini, važno je da, bez obzira na sve uticaje kojima smo i kojima ćemo biti izloženi, sačuvamo našu stabilnost, da sačuvamo mir i pokušamo da unapređujemo saradnju sa svim različitim akterima širom sveta - kazao je Vučić.

- Neće moći da izvrše taj pritisak na Srbiju da se priklonimo nekoj drugoj opciji. Važno je da znamo o čemu je reč, imamo ih u vidu, ali nemaju nikakve šanse. Mnogo veći problem predstavlja Kurtijeva pobeda na Kosovu i Metohiji, koja je pokazala, zapravo, da je ideja o velikoj Albaniji i te kako živa! Cela Kurtijeva politička strategija zasnovana je na eliminaciji Srbije sa Kosova i sprovođenju etničkog čišćenja nad Srbima! Očekujem da ćemo imati kontinuirani pritisak na srpski narod, institucije, napade na školstvo i zdravstvo na severu Kosova, ali i dalje i pokušaje da se njihova lažna državnost potvrdi - kaže Milivojević.

Teška godina

Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije, kazala je da će predsednik Aleksandar Vučić sve uraditi da Srbija bude stabilna i ekonomski dovoljno jaka i najavila da će Vučićeve diplomatske aktivnosti biti ove godine još intenzivnije.

Vasiljevićeva: Srbija je 2025, uz sve pritiske, uspela da zadrži kontakte i sa Istokom i sa Zapadom, kao i sa zemljama Bliskog istoka i Afrike Foto: Euronews

- Već početkom godine predsednika očekuje nekoliko značajnih poseta, a to će ovog meseca biti odlazak u Davos, gde će biti mnogo sastanaka. Pre toga je još jedan važan događaj, a zatim i zvanična poseta Kini, kao i mnogo drugih događaja. Diplomatske aktivnosti neće biti bazirane na političkim deklaracijama, već na ekonomskim sporazumima kako bi Srbija ekonomski, kakav god razvoj događaja bude u Evropi ili svetu, što manje osetila krizu. Prethodna godina je bila veoma teška, a mislim da će 2026. biti još teža - kazala je Vasiljevićeva za medije.

Ona je istakla i da je Srbija u 2025. godini, uz sve pritiske, uspela da zadrži kontakte i sa Istokom i sa Zapadom, kao i sa zemljama Bliskog istoka i Afrike, i to u godini u kojoj je "ono što je nekad u diplomatiji bilo standard sada luksuz''.