Poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov reagovali su na izjavu Dragana Đilasa da je spreman zarad jedinstva da ne bude na nekoj budućoj izbornoj listi.

Biljana Pantić Pilja poručila je da lider Stranke slobode i pravde priziva novi 5. oktobar.

"Kaže Dragan Đilas da je spreman da na izborima ne bude na nekoj budućoj listi, zarad jedinstva. Ali isto tako kaže da će izgubiti izbore i poziva na ulicu već danas i priziva novi 5. oktobar. Čini mi se da su ove mudre misli Dragana Đilasa posledica njegovog izbornog rezultata u Mionici. Video čovek da je na 1 posto pa se sad nudi, a svi ga odjavili. I blokaderi i ostatak blokaderske opozicije", poručila je poslanica.

Ona je dodala da Đilas i Marinika pozivaju na nasilje.

"Jasno je Đilasu i Mariniki, koji pozivaju na nasilje i da se ne priznaju rezultati izbora koji još nisu ni raspisani, da ih neće narod. Znaju ih ko zlu paru pa traže alibi za svoj neuspeh. Marinika priča o korupciji i o devedesetima. Ista ta Marinika koja je od devedesetih do danas presla politički put od pristalice Čankovog separatizma do lopovluka Dragana Đilasa. Jasno je zašto su se Marinika i Đilas ustremili na Aleksandra Vučića. Dok Vučića podržava većinska Srbija, oni su na putu da postanu politička prošlost. Dok se Vučić bori za interese Srbije i za građane Srbije, njih dvoje se bore za lični interes. Građanima je sve jasno. Dve su politike - jedna Đilasa i Marinike koja se svodi da lično bogaženje i druga - Vučićeva borba za mir i stabilnost naše Srbije", zaključila je Biljana Pantić Pilja.

Milenko Jovanov poručio je Đilasu da je pomenuta izjava jadan pokušaj da preživi.

"Kakvo gmizanje i kakav jadan pokušaj da politički preživi. Baš on takav, nasilan, agresivan, bahat, lenj i korumpiran je personifikacija blokadera i ujedno predstavlja sliku političkog programa i karaktera vlasti koju bi napravili", jasan je šef poslaničke grupe SNS.