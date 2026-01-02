Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se oglasio i zahvalio ljudima koji podržavaju izgradnju — a ne rušenju Srbije. Kako je istakao, Srbija ide napred i nikada neće da stane!

- Ponosan sam na to koliko gradimo. Zahvalan svim ljudima u Srbiji koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje Srbije. I uprkos svemu i svim njihovim naporima mi smo uspevali da nastavimo da radimo, da nastavimo da gradimo. Verujem da ćemo biti uspešni domaćini najvažnije svetske manifestacije 2027. godine - rekao je predsednik i dodao:

- Ove fabrike nama donose nešto mnogo više od samog zapošljavanja. Bez fabrika nema života. To je deo životnog standarda. Dakle, svaka nova sprava, svaki novi aparat. Briga o ljudima, da se ljudi osećaju da neko vodi računa o njima. U vaše vreme je otvorena brza pruga. Ostaće zapisano u udžbenicima, istorijskim knjigama da ste baš vi i vaša generacija za to zaslužni.

- Srbija ide napred i nikada neće da stane!

