Decembarske penzije, uvećane za 12,2 odsto, biće isplaćene pre Badnjeg dana.

Pored ovog, penzionere u 2026. godini očekuje novo povećanje penzija, o čemu je u svom godišnjem obraćanju govorio predsednik Aleksandar Vučić.

- Čestitam penzionerima, oni će dobiti najveće penzije u svojoj istoriji. Oni su novimalno uvećane 137 posto od 2016. godine. A realno uvećanje je 44,8 posto. To je realno povećanje životnog standarda. I nećemu tu stati! Neće povećanje penzija u 2026. biti 2,3,4 ili 5 odsto, biće znatno preko toga. Da penzioneri ne misle da je ovo kraj, dolazi dodatno značajno povećanje penzija - izjavio je Vučić.

Najstariji sugrađani o povećanju većem od 12 odsto kažu da su novim iznosima penzije zadovoljni i srećni.

- Bolje ne može od ovoga - kazao je jedan građanin.

I drugi penzioneri su zadovoljni penzijama:

- Ja sam srećna da se neko pametan našao u Srbiji da da penziju penzionerima. Ja sam penzioner 30 godina i penzije su bile jako male. Od opozicije ovo ne bih dobila - rekla je jedna Beograđanka.

- Uvek sam zadovoljan. Za mene to je odlično - rekao je jedan penzioner.

- Super, super - naveo je drugi.

- Zadovoljna jesam - rekla je jedna gospođa.

- U svakom slučaju je dobro, to je sigurno - rekao je gospodin.

- To je super - naveo je građanin Beograda.

- Radujem se povećanju, naravno - rekla je Beograđanka.