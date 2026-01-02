"BOLJE NE MOŽE OD OVOGA" Penzioneri prezadovoljni zbog povećanja penzija - do Badnjeg dana stižu im uvećane za 12,2 odsto
Decembarske penzije, uvećane za 12,2 odsto, biće isplaćene pre Badnjeg dana.
Pored ovog, penzionere u 2026. godini očekuje novo povećanje penzija, o čemu je u svom godišnjem obraćanju govorio predsednik Aleksandar Vučić.
- Čestitam penzionerima, oni će dobiti najveće penzije u svojoj istoriji. Oni su novimalno uvećane 137 posto od 2016. godine. A realno uvećanje je 44,8 posto. To je realno povećanje životnog standarda. I nećemu tu stati! Neće povećanje penzija u 2026. biti 2,3,4 ili 5 odsto, biće znatno preko toga. Da penzioneri ne misle da je ovo kraj, dolazi dodatno značajno povećanje penzija - izjavio je Vučić.
Najstariji sugrađani o povećanju većem od 12 odsto kažu da su novim iznosima penzije zadovoljni i srećni.
- Bolje ne može od ovoga - kazao je jedan građanin.
I drugi penzioneri su zadovoljni penzijama:
- Ja sam srećna da se neko pametan našao u Srbiji da da penziju penzionerima. Ja sam penzioner 30 godina i penzije su bile jako male. Od opozicije ovo ne bih dobila - rekla je jedna Beograđanka.
- Uvek sam zadovoljan. Za mene to je odlično - rekao je jedan penzioner.
- Super, super - naveo je drugi.
- Zadovoljna jesam - rekla je jedna gospođa.
- U svakom slučaju je dobro, to je sigurno - rekao je gospodin.
- To je super - naveo je građanin Beograda.
- Radujem se povećanju, naravno - rekla je Beograđanka.
Kurir.rs/Novosti