Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o ponovnom uvođenju vojnog roka. Vučić je rekao da mladi ljudi žive drugačije živote, i da svi moraju da razumeju šta se promenilo u odnosu na starije generacije.

- Moji roditelji su sa najvećom čašću čekali momenat da im sin ode u vojsku. Imao sam 18 godina, pratio me otac na voz za Sarajevo, to je bila velika stvar. Pre toga je dva dana bio ispraćaj. Takva je tradicija bila, i običaji. Sada su druga vremena, ljudi žive u svojim telefonima virtuelne živote - rekao je Vučić prilikom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu i dodao: