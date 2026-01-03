Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto, koja je počela jutros, biti završena do 5. januara.

Vučić je, nakon obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, rekao novinarima da je danas počela isplata uvećanih penzija i da će penzije danas dobiti oni koji ih dobijaju na kućnu adresu.

- Svi drugi, oni koji primaju preko Banke Poštanska štedionica, već u 8 sati ujutro u ponedeljak će imati na svojim računima uvećane penzije i 5. završavamo isplatu, baš kao što smo i rekli. Znamo da su ljudi imali troškove, neki oko slava i neki oko Božića po gregorijanskom kalendaru i oko Nove godine, hoćemo da svi pre pravoslavnog Božića dobiju tu uvećanu penziju. Mislim da je to veoma važno - istakao je Vučić.

Podsetio je da će prosečna penzija u Srbiji ove 2026. biti 485 evra, a da je pre 12 godina bila 204 evra.

- Naš je cilj da do kraja 2027. godine, za tačno dve godine, prosečna penzija bude 650 evra. Nadam se da ćemo uspeti, a za to nam je potrebna dobra i snažna stopa rasta i u 2026. i u 2027. godini - rekao je Vučić.

Kako je dodao, to pokazuje i želju države da se penzionerima vrati sve što su morali da istrpe zbog problema sa kojima se država suočavala posle velike propasti od 2000. do 2012. godine.