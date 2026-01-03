Slušaj vest

Snaga države se vidi kada pritisci ne prestaju, a dok se svet lomi pod pritiscima velikih sila, Srbija je odolela napadima i spolja i iznutra. Bez povlačenja, bez nametnutih odluka, sa jasno postavljenim državnim interesima.

O globalnim previranjima, regionalnoj bezbednosti, Kosovu i Metohiji, odnosima sa velikim silama, za Kurir televiziju u emisiji "Puls Srbije vikend" govorio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Ministar kaže da se vidi da svakoga dana sistem bezbednosti je na ispitu, jer u policiji se posao nikada ne završava.

- Sve što se dešava u različitim oblastima j na neki način posao Ministarstva unutrašnjih poslova, pa su i ovi praznici bili radni. Ja potičem iz vremena kada je bila milicija, a meni je otac bio milicioner, ni jedan praznik nije proveo kod kuće. To je teško za porodice, i zato ljudi treba da ih poštuju - kaže Dačić.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

Dačić o incidentima u novogodišnjoj noći

Javnost je potresao novi snimak požara u jednom baru u Švajcarskoj, a govori se da je kao obezbeđenje radio Stefan Ivanović, srpski državljanin. On se i dalje vodi kao nestao, a ministar je podelio najnovije informacije:

- Mi nemamo te informacije jer je za to nadležno Ministarstvo spoljnih poslova. Teško je kada se desi ovakva tragedija, a imali smo ovakve tragedije više puta, nažalost, kod nas u Novom Sadu i u Severnoj Makedoniji. Uglavnom je to bila posledica ili upotrebe pirotehničkih sredstava, loših instalacija i slično. Naš sektor za vandredne situacije je preko inspektora za preventivnu zaštitu vršio pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata u kom se planirao veći broj ljudi tokom praznika, kao i štandova gde se vrši prodaja pirotehničkih sredstava. Ova akcija će trajati do 15. januara - kaže Dačić.

Dačić dodaje da je do 31. decembra izvršen inspekcijski nadzor 175 objekata, kao i 165 lokacija na otvorenom prostoru, oduzeto je 23 hiljade različitih vrsta pirotehničkih sredstava.

- U novogodišnjoj noći nije bilo težih incidenata, dakle mere su urodile plodom. Bila je jedna saobraćajna nesreća u Velikoj Moštanici gde je krivac imao preko jednog promila alkohola u krvi, a to je pokazatelj da nam treba više sankcija za nesavesne vozače koji ugrožavaju živote drugih - kaže Dačić.

"Tragedije se nigde drugde ne zloupotrebljavaju u političke svrhe"

Ministar kaže da se tragedije događaju svuda, ali se nigde ne zloupotrebljavaju za političku borbu, kao što je to bio slučaj kod nas.

- Ta priča se prebacila sa terena gde smo hteli da utvrdimo šta se desilo i zašto, na politički teren gde se vodi politička borba. Godinu je obeležilo 29 hiljada neprijavljenih javnih skupova, 14 hiljada neprijavljenih blokada saobraćaja. Prava je sreća, a zaslužna je pollicija, što nije bilo povređivanja - kaže Dačić.

Dačić se osvrnuo i na to da se u prvim mesecima predstavljala situacija u kojoj su protesti mirni, pa je i policija postupala shodno situaciji.

- Došlo je do otvorenog napada na policiju, bez napada, policija nije intervenisala pre toga. Policija je intervenisala samo po napadu. Dolazilo je do napada na državne institucije, prostorije poltiičkih stranaka, odlazilo se ispred kuća političara, novinara, javnih ličnosti koje su targetirali. To je poprimilo nasilan karakter. U dva meseca je bilo 170 povređenih policijskihslužbenika, što je daleko više od povređenih demostranata - kaže Dačić.

Dačić ističe da uprkos ovim informacijama, policija je bila optužena za brutalnost, pa dodaje:

- Policija u zapadnoj Evropi i Americi su godinama unazad utvrdili pravila po kojima se operiše, a kod nas se sve politizuje - kaže Dačić.

Dačić o nestalom ruskom državljaninu

Ruski državljanin star 29 godina nestao je u novogodišnjoj noći u Beogradu, a njegova majka obratila se Ministarstvu unutrašnjih poslova za pomoć. Kako majka navodi, mladiću se gubi svaki trag kada je napustio svoj stan na Vračaru, a telefon mu je ugašen. Ministar Dačić navodi:

- On se vratio na adresu stanovanja, potraga je završena. Kod ovakvih stvari je teško komentarisati jer ulazimo u privatnost ljdui, u kom je stanju bio, stanju svesti i slično. Majka je rekla da je on izašao oko 14 sati, rekao da ide da se prošeta, nije se vratio na adresu stanovanja, međutim, on kaže da je bio u firmi da je odmarao i slično - kaže Dačić.

Dačić o tragediji u Cvijićevoj ulici

Telo ženske osobe M. P. (28) pronađeno je u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a prve informacije ukazuju na prekomernu upotrebu narkotika. Ministar je istakao:

- Pitanje je granica. Kada me policajci slušaju, savetuju me da ne saopštavam nešto dok se ne završi obdukcija. Policija i vojska imaju star način ponašanja i nije nam bitno kada ćemo nešto da saopštimo. Sa aspekta policije, Hitna pomoć je došla kako bi ukazala pomoć, a posle neuspešne reanimacije konstantovana je smrt. U prisustvu Hitne pomoći je njen momak ili partner skočio kroz prozor i tako izvršio samoubistvo zbog njene smrti. Obdukcije nisu izvršene ali se sumnja da je smrt usledila zbog infarkta, ali su pronađene i psihoaktivne supstance - kaže Dačić.

Dačić ističe da je ovo velika tragedija, a bilo je slučajeva kada su blokaderske grupacije lažno navodile da je smrt usledila kao posledica policijske brutalnosti, dok su u pitanju bila samoubistva i druge tragedije.

Dačić o ratu u Venecueli

Ministar Dačić govorio je i o napetoj situaciji između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele.

- Što se tiče toga, odnosi SAD i Venecuele su veoma komplikovani kroz istoriju. Oni su sa Čavezom više puta ratovali, nekoliko desetina puta su pokušali atentat na njega. Treba sačekati i videti kakve su informacije, o čemu se radi. Sigurno će biti i sednica Saveta bezbednosti UN. Vidim na ovoj slici da ga je DEA uhapsila, to je policija za narkotike. Pitanje je kako je obrazloženo i o čemu se radi - navodi ministar Dačić.

Ministar je istakao da je intervencijom na Jugoslaviju srušen međunarodni poredak, i da više niko ne traži dozvolu Saveta bezbednosti UN.

Dačić prasnuo u smeh zbog "Enciklopedije u kratkim pantalonama"

Kruna Una Mitrović je podsetila da stari naslov „Enciklopedija u kratkim pantalonama“, kada je Dačić bio mali i novine su pisale o njemu, zbog čega je ministar prasnuo u smeh.

- Taj novinar, to je rođeni brat glumice Ljiljane Dragutinović. On je bio dopisnik Večernjih novosti iz tog kraja. Dok sam bio u Žitorađi, to je bila senzacija u smislu da izađe tekst o meni. Ali eto, učili su me otac i majka. Ja sam skoro napamet znao sve, i političare i predsednike, i zemlje na svetu. Istorijske događaje, reke, gradove, planine. Kako sam išao dalje, privlačilo me je da se bavim javnim poslom. Upisao sam novinarski smer, to nije bilo u Prokuplju, morao sam u Niš da idem. Odatle u vojsku, i zatim na FPN, smer novinarstvo. Završio sam sa prosečnom ocenom 10.

Govoreći o incidentu sa Mirom Marković, Dačić je rekao da je to bilo vreme kada je dolazio kraj jednopartijskog sistema.

- Ja sam se zalagao za uvođenje višepartijskog sistema. Pa su mi neki replicirali da to nije u redu, a posle su bili u opoziciji. Ja sam reagovao da su Stari Grci prilikom velikih promena žrtvovali 100 volova, i da su volovi od tada najveći protivnici promena.

Dačić kaže da je za višepartijski sistem potrebno imati jake, sigurne stranke, pa dodaje i da je protiv čestih vanrednih izbora.

Kakvi su planovi za SPS?

Dačić je govorio o činjenici da je sa 26 godina postao potparol SPS-a, stranke čiji je predsednik bio Slobodan Milošević:

- Milošević nije imao potparola niti je često nastupao. Svakog četvrtka sam 8 godia držao konferencje za štampu, u najtežem periodu. Ja nisam imao gde da odem odatle jer nije imao ko to da radi umesto mene. Pre petog oktobra je Milošević odlučio da budem predsednik gradskog odbora za Beograd, pitanje je bilo ko će da me zameni? Novinari su to čekali, a kada je ušao Nikola Šainović, oni su se zaprepastili. Nisu ga poslali da me zameni, već nisu imali koga drugog, a mora da se odgovori na teška pitanja. Mi smo kao stranka preživeli težak period, a ne možete da kažete kada nije bio težak period - kaže Dačić.

Dačić kaže da u njegovoj kancelariji žutim slovima je ispitano "pobeda":

- Svi pričaju da je SPS uništen, ali zašto se interesujete onda? Da neko ne postoji, da je neka muva ili komarac, što bi se brinuli? Mi smo bili otpisani, onda se desio povratak otpisanih tako što su ostali neki koji nisu pobegli. U Beogradu ih je bilo 13, to su bili članovi i sačuvali su stranku, ja sam ih okupio - kaže Dačić.

Dačić ističe da je svačiji zadatak da nađe svoje mesto na političkoj sceni, a zadrži svoj identitet.

- Mi znamo šta je naša politika, to je Srbija i socijalizam, odnosno socijalistički principi. Identitet stranke je nešto što svako od nas treba da neguje. Mi ćemo nastaviti da budemo državotvorna stranka, ali moramo i da jačamo stranku.

Dačić o otvaranju pregovora za ulazak u EU

Ministar Dačić kaže da je Milošević oboren jer se naodilo da će sve biti bolje sa Evropom kada on ode, a ipak je Dačić bio taj koji je otvorio pregovore za članstvo u EU:

- Osam godina posle 2000. godine, što nisu oni otvarali? Kada sam ja postao ministar unutrašnjih poslova je počela vizna liberalizacija, a kada sam ja bio premijer a Vučić prvi potpredsednik Vlade, mi smo otvorili pregovore o članstvu u EU. Čuje se kako mi vodimo zemlju u izolaciju, o čemu oni pričaju? Bio sam deo vlasti od Koštunice na dalje, nije bilo veće izolacije nego tada. Kakva izolacija kada Vučić ima kontakte sa svim stranama sveta? - kaže Dačić.

Foto: Kurir Televizija

Reakcija ministra na staru naslovnu stranu Kurira

Ministar Dačić reagovao je i na staru naslovnu stranu Kurira koja iskazuje nepoverenje da će zaista doći do brzih vozova i pruge do Budimpešte, pa je ispričao:

- To je bilo kada sam potpisao sporazum Orban, ja i kinseki premijer u Bukureštu. To je prvi sporazum na tu temu i bila je rasprava. Do tada su vozovi prosečno kod nas išli oko 40 kilometara na sat. Sedeo sam sa Vučićem i pitao za koju opciju ćemo se opredeliti koju Kinezi nude. On je rekao da ćemo uzeti najbržu opciju, a onda se pojavi nešto kao ova naslovnica. Delovalo je kao naučna fantastika reći nešto tako u tom trenutku - kaže Dačić.

Dačić kaže da se u ovome najbolje ogleda napredak Srbije.

Dačić: Vučić i Kurc su mi se naljutili zbog ove izjave

Nakon što lažna država Kosovo nije uspela da uđe u UN i Interpol, Dačić je rekao, o austrijskom kancelaru Sebastijanu Kurcu i njegovoj podršci Tačiju: Preko koga su išli, tako su i prošli.

- Vučić se tu naljutio na mene jer sam to rekao slobodnije, ali sam tako mislio. To su namerno nespretne izjave. Toliko me Kurc iznervirao, bio je dobar sa nama a išao u Prištinu i pričao da će ući u Interpol. Izgubili su, a meni je bilo simpatično da kažem, preko koga su išli, tako su i prošli. Preveli su mu i on se naljutio na mene i rekao da me neće zvati na svadbu, a njegova žena rekla "zvaću te ja" - kaže Dačić.

Dačić o obećanom koncertu

Ministar Dačić od svog 50. rođendana najvaljuje svoj koncert, ali mu žena ne dozvoljava.

- Za pedeseti rođendan smo Željko Joksimović i ja planirali da napravim koncert za 50. rođendan. Žena mi je rekla da je to neozbiljno. Za 60. rođendan se nisam trudio, a videću dalje - kaže Dačić.

Kada je u pitanju pesma "Ne dam", Dačić kaže da njegova majka želi da ova pesma bude puštena na njenoj sahrani kada bude napustila ovaj svet.

- Moram da zahvalim Halidu Besliću na toj Miljackoj. Od tada je počelo to da ja pevam i to viš enije ni čudno. Popularisao sam mu pesmu, zahvalio mi se. Posetio sam mu grob kada sam bio u Sarajevu, bio je veliki čovek. Kada neko može toliko ljudi da okupi na svom grobu, vredeo je nešto - kaže Dačić.

Dačić o migrantima u Srbiji

Kada su u pitanju migranti i moguće nove vrste kriminala u njihovim krugovima, poput kidnapovanja svojih sunarodnika i tražeći otkup, Dačić kaže da ovo nije nova pojava i kaže da su ove grupacije najčešće iz Avganistana i Sirije.

- Bave se raznim kriminalnim delima, između ostalog i ovime. Držimo situaciju pod kontrolom, nema mnogo migranata, ima ih svega nekoliko hiljada. Dobili smo priznanje od EU jer smo spasili veliki broj njihovih gradova od priliva migranata.

Dačić o Kosovu

Govoreći o hrišćanstvu i drugim religijama, Dačić je rekao sledeće:

- Kada sam bio u Vatikanu, tačno je da sam dobio vest da mi je otac preminuo. A istoga dana je objavljeno i da me je Putin odlikovao. To je život, jedni čestitaju odlikovanje, a drugi izjavljuju saučešće. Što se tiče hrišćanstva, ja verujem da hrišćanstvo nije solidarno kako treba. Na Kosovu nemate nijedan krst koji je čitav, a hrišćanske zemlje priznaju Kosovo. To su uradile zemlje za čiju smo bezbednost mi ginuli - rekao je Dačić.

Mi ćemo nastaviti borbu za Kosovo, da se smanji broj zemalja koje ga priznaju.

- Oni na različite načine pokušavaju da to spreče, njima je poremetilo računicu što je 28 zemalja povuklo priznanje. Evo Somalija. Oni su nekada priznali Kosovo. Ja kada sam bio tamo, a tamo se retko ide u posetu, bio je atentat pola sata pre nego što sam ja ušao na taj punkt. Postavljena je bomba, 13 ljudi je poginulo. A ja sam bio unutra sa premijerom Somalije. I pucaju bombe, ja pričam, a on gleda: Vi ste neki čudan narod. I ja kažem: Priznali ste Kosovo, a imate problem Somalilenda. Oni kažu: Kako priznali, pa nismo. Oni nisu ni znali da su priznali! To je uradila neka prelazna vlada, odmah je pala posle toga, i onda su povukli priznanje - rekao je Dačić.

O sastanku sa Trampom i Anom Ivanović

Dačić je govorio i o sastanku sa Donaldom Trampom, koji mu je rekao da je Ana Ivanović najlepša teniserka na svetu.

- On tada nije bio predsednik, a ja sam bio premijer. I iskreno, pitao me je za Anu Ivanović, rekao je da je najlepša teniserka. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli u UN, pitao me je šta je sa njom, ja rekoh: Udala se... A on me pitao: Za koga se udala? I tako dalje, bio je dosta razočaran. Zaista je to smatrao, on je verovatno pratio ili je video negde na televiziji - rekao je Dačić.

Dačić o kandidaturi na narednim izborima

Govoreći o narednim izborima i da li će se kandidovati za predsednika, Dačić je podsetio na izbore kada je Tomislav Nikolić pobedio.

- Pričao sam tada sa Vučićem, i računica je bila jasna, da je Vučić taj koji može da obezbedi pobedu. I ovde je sada pitanje ko može da pobedi. To je hipotetičko pitanje za naredne izbore - rekao je on.

Dačić je istakao da smatra da je Vučević dobar kandidat, i kaže je pristalica ideje da oni koji su najjači i vode najveće stranke budu lideri.

- To je tako svuda u svetu. Nigde se ne desi da ako neko vodi najveću stranku i dobije najveći broj glasova, da ne bude premijer. Mislim da je logično ako Vučić želi ili može, da to bude političko rešenje za naredni period. A ko će biti kandidat za predsednika zavisi kada će se ići na izbore, i ko može da pobedi u prvom krugu. Premijer se lakše bira, on se bira u parlamentu. A predsednika bira narod. Zato Vučić ima najveći legitimitet, njega je izabrao narod - zaključio je on.

Dačić je na kraju poželeo svima da nam u narednoj godini bude mnogo dosadno.

