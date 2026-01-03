Slušaj vest

Srbija između istine i propagande. Između informacija i manipulacija. Ko godinama ruši Srbiju? Koje su bitke vođene bez oružja, a sa razornijim posledicama? Koji ratovi se i danas vode a mi u njima često ispadamo najveće žrtve?

Milomir Maric Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su novinar Milomir Marić i istoričar Čedomir Antić.

- Imali smo rijaliti koji je bio jako gledan. Kada su bili neki izbori ja sam shvatio da nemamo šanse protiv njih i da će to biti glavni rijaliti - kaže Marić.

Marić se zatim osvrnuo na Borka Stefanovića:

- Mnogi ljudi se oslanjaju na veštačku inteligenciju. Mnogi ljudi žele da budu bogati, a nisam čuo nikoga da želi da bude pametan. Svakom čoveku je njegova pamet dovoljna, može samo da ga boli glava. Ima iskompleksiranih ljudi kojima niko nije rekao da su pametni. Jedan od primera je Borko Stefanović, sedi pored televizora, uključio kompjuter, veštačku inteligenciju i kao pametnjaković drži lekciju predsedniku države i meni tumači Radoja Domanovića - kaže Marić.

Foto: Kurir Televizija

Marić kaže i da gde god da je Vojislav Šešelj branio Srbe, tamo Srba nema, a gde god je Stefanović branio srpske interese, izgubili smo sve.

- Srbi veruju u svašta. Žive u mitu da je naš četnički komandant išamarao Vinstona Čerčila na Terazijama - kaže Marić.

Na tvrdnje blokaderskog pokreta da SNS ne bi mogao da pobedi na izborima, Antić navodi:

- Kad čovek prestane da se iznenađuje, ili je umro, ili je blizu. Kod studentskog porketa mi smeta što je totalitarno anarhistički. Kada bi se oni potpisali i stvorili ustanove, to bi bilo mišljenje. Da svi studenti stanu iza jedne politike, teško, samo ako su falsifikovani izbori ili dođe do humanitarne katastrofe. Oni već više od godinu dana su u tome i mi i dalje čujemo neku instancu koja najavljuje šta će biti - kaže Antić.

Sada se zastupnici ove grupe pojavljuju na vratima građana tražeći ime, prezime i potpis u znak podrške studentskoj listi, ali problem ostaje što oni sami svoja imena ne daju.

- Oni izađu i kažu da plenum ne dozvoljava da imaju ime i prezime, kažu da je plenum početak i kraj, pa onda kažu da su isterani sa Filozofskog fakulteta, a tamo su gledali filmove, igrali masne fote i ne ljuti se čoveče - kaže Marić.

Marić kaže da je najgluplji Srbin pametniji od veštačke inteligencije.

- Kakve su to liste gde neće biti studenata? Reći će da smo teoretičari zavere i da izmišljamo povezivanje Vojvdine i Sandžaka. Neko vreme je sve bilo dobro, onda je nekome odgovaralo da se ponovo aktualizuje - kaže Marić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs