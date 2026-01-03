Slušaj vest

Dobijanje pozitivnog izveštaja Državne revizorske institucije jasan je signal da smo uspeli da ispravimo sve nedostatke koje smo moj tim i ja zatekli na samom početku mandata, izjavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

On je podsetio da je u negativnom izveštaju iz 2024. godine bila utvrđena čak 241 nepravilnost.

- Uz ogromno zalaganje načelnika uprava, njihovih timova i svih zaposlenih u Gradskoj upravi, danas možemo da kažemo da je svaka od tih nepravilnosti otklonjena - naglasio je Pavlović.

On je objasnio da postoje tri vrste izveštaja DRI i da je niški izveštaj svrstan u rang – zadovoljavajući, što je najbolja ocena koju jedna lokalna samouprava može da dobije.

- Nema boljeg dokaza da sistem u Nišu ponovo funkcioniše. Pokazali smo ozbiljnost, odgovornost i sposobnost da se nosimo sa problemima koji nisu nastali juče, već su se taložili decenijama. Od avgusta 2024. do danas radili smo najozbiljnije na ispravljanju svih nedostataka u radu Gradske uprave i javnih preduzeća, i rezultati su sada vidljivi - rekao je gradonačelnik.

Govoreći o finansijama, Pavlović je naveo da brojke najbolje pokazuju koliki je preokret napravljen:

• stanje na računu Grada Niša u avgustu 2024. bilo je 148 miliona dinara,

• danas je na njemu više od 1,5 milijardi dinara, i nalazi se u zakonom propisanom okviru;

• neizmirene obaveze smanjene su sa 700 miliona na manje od 100 miliona dinara;

• kreditno zaduženje je sa 338 miliona sniženo na 156 miliona, a svi krediti biće zatvoreni do kraja godine.

- Ovo su rezultati odgovornog upravljanja, a ne slučajnost. Niš više nije grad koji kasni sa obavezama, već grad koji planira, štedi i investira - poručio je Pavlović.

On je posebno istakao podršku koju grad dobija od Republike Srbije:

- U 2023. godini Gradu Nišu je preneto 737 miliona dinara, u 2024. godini 934 miliona, a u 2025. godini blizu dve milijarde dinara. To je jasan pokazatelj poverenja i partnerstva sa Republikom Srbijom, koje je bilo neophodno da bismo stabilizovali gradske finansije i pokrenuli razvoj. Bez ove pomoći Republike mi ne bi imali besplatan prevoz u gradu a verovatno ni pomoć svim učenicima osnovnih škola - naveo je Pavlović.

Pavlović je naglasio da je račun Grada danas solventan, likvidan i da se budžetom upravlja isključivo u interesu građana.