"Gospođa koju ste pomenuli, kaže da 'izolujemo zemlju'. Sastao sam se i razgovarao sa preko 100 predsednika i premijera država u 2025, ako se ne varam. Imao sam razgovore na najvišem nivou u Evropskoj uniji i to sam. Razgovarao sam i sa kineskim i ruskim predsednikom. Razgovarao sam u svojoj karijeri sa više predsednika i premijera nego što su razgovarali svi od 1945, pa naovamo. Vodim zemlju kao nezavisnu i suverenu, razgovaram sa svima, a ne samo sa nekima. U tome je razlika. Bio sam primljen od strane japanskog cara, razgovarao sam sa britanskim kraljem", naveo je predsednik Vučić i dodao: