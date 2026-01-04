Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova.

Kako saznajemo, sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

