Politika
VUČIĆ DANAS PRESEDAVA SEDNICOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Sastanak zbog nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova.
Kako saznajemo, sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.
