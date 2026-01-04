Slušaj vest

Kako saznajemo, sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

- Na današnjoj sednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciju u Evropi i svetu. Druga je energetska bezbednost Srbije, i treća je američka akcija u Venecueli. Doneli smo odgovarajuće zaključke, neke ću vam reći, neke ne. Mi smo svesni složenosti pozicije koju naša zemlja ima u ovom regionu, jugoistočne Evrope, i naravno ta kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu, i više nikakva pravila ne važe. Međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji na papiru. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo da razumemo dobro, posle akcije u Venecueli to je sada potpuno jasno, da povelja UN ne funkcioniše - rekao je predsednik.

U svetu dominira pravo sile i pravo jačeg, rekao je on, i dodao da ko je jači taj i tlači.

- To je jedini princip savremene politike koji danas postoji u svetu. Dovoljno je bilo da vidite kako reaguju predstavnici evropskih institucija i zemalja reaguju na ovo što se desilo u Venecueli. Imaju svoje sitne interese, al ne smeju da kažu šta misle, pošto ne znaju šta će biti sa Grenlandom. Nas posebno zabrinjava dalje naoružavanje Prištine, kao i savez sa Hrvatskom i Albanijom. Planiraju da razviju kompleksnije sisteme, i želim da kažem da Srbija to sa pažnjom prati. Ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji. Verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor, i da ćemo ostvariti naš prvi cilj - to je očuvanje mira u Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.

Foto: Petar Aleksić

- Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Deo oružja nabavljamo ovde, deo u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti , i jedini stvarni odvraćajući faktor. Videli ste u Venecueli, možemo samo u sebe da se uzdamo. I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći osim nas samih. Neće nas Amerika da napada. Ovi iz regiona nisu to pravili kao igračku, radili su po tuđem nalogu - rekao je on.

Govorio je i o jačanju drugih jedinica, uključujući i policijske, i naglasio je da je siguran što ćemo sačuvati mir.

- Mi čuvamo mir ne napadajući nikoga, ali posedujući veliku odvraćajuću snagu. Za nešto manje od godinu dana ćemo predstaviti takve sisteme kakve ne verujete da je moguće da ih Srbija ima - kazao je predsednik.

Dodaje da sada ne postoji opasnost od potencijalnog agresora, ali da se to može promeniti u skorijoj budućnosti, i da zato moramo biti jači od svakog potencijalnog napadača.

Foto: Petar Aleksić

- Dalje, govorili smo o energetskoj bezbednosti, i moram reći da dolazi do velikih promena u svetu. Ne znam da li ste primetili da je Tramp osnovao, sasvim javno, organizaciju za dominaciju SAD u sferi energetike u svetu. I ona radi pri beloj kući, i svuda u svetu, gde god je moguće, pa i ovde u Srbiji, daće sve od sebe da isteraju konkurente. Monroova doktrina, iz prve polivovine 19. veka, Amerikanci su hteli da iskoriste opadajuću evropsku moć u Latinskoj Americi. Posle toga su vodili tobože izolacionističku politiku, a čekali su pravi trenutak u Drugom svetskom ratu, posebno kada su znali kakav će ishod biti, i Amerika je tada napustila izolacionističku politiku i zauzima poziciju političke dominacije na celoj Evroazijskoj ploči - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da je dat nalog da sve agencije urade svoje analize nove američke strategije za nacionalnu bezbednost.

- Dakle, dobili su podršku za ovaj potez u Venecueli od samo tri zemlje - Milei u Argentini, Ekvador, i treća zemlja je Panama. To su tri zemlje koje su ih podržale. I imate najvažnije zemlje koje su izašle snažno i oštro protiv ovoga - Meksiko i Brazil. Posebno je to značajno zato što je predsednik Lula sve samo ne prijatelj predsednika Madura. Vrlo su se oštro izrazili protiv američke intervencije. Evropske reakcije su drago nam je što nema Madura, ali mora da se poštuje Povelja UN. Pozicija Srbije je naravno jasna, uvek smo se postavljali tako, pa i kada je počeo rat u Ukrajini. Mi želimo prijateljstvo sa SAD, ali je više nego jasno da ovde postoji kršenje međunarodnog javnog prava. Ovde postoji i problem dominiranja unutrašnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Mi želimo prijateljskom narodu Venecuele da se oporave i grade svoju zemlju. Biće to mnogo teško. Ovi što su došli nisu neki oslobodioci, imali smo i mi takve koji su postavljali lokatore, a onda uništili zemlju posle 5. oktobra - kazao je Vučić.

Dodaje da je Milošević sudio odavde lošoj politici moćnika, i ističe da je poniženje moralo biti maksimalno time što je uhapšen i izručen na Vidovdan.

Foto: Petar Aleksić

- Mi tu ljagu sa našeg obraza nikada nećemo moći da operemo, šta god vi mislili o njemu. Više se niko u svetu ne trudi ništa da upakuje, kako je to rađeno recimo na suđenju Šešelju. Oteli su šefa države, i kažu da će da odgovara po njihovom zakonodavstvu. Nije bolja situacija ni na istoku. Jel u Siriji divna situacija? Smetao im je Asad, koji je bio "zlikovac i diktator", u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita. Kako je sklonjen sa vlasti, ubijanja su krenula maksimalno, i to nikome ne smeta. A sada idu one romantične priče kako je onaj novi predsednik Sirije zgodan. A to koliko je ljudi pobio, koga briga. Bitno da su se dogovorili oko nafte. Vidite kako nas liberalni mediji ponižavaju u svetu, nisam čuo nikoga da govori o tome kako ubijaju ljude po ulicama, vuku ih kao Gadafija. To je ono što nam prodaju. Jasno je da Amerikanci hoće punu dominaciju u celom svetu u energetici, ali i odvojenost i dogovora sa Kinom - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je Amerika dozvolila izvoz drugih najvažnijih mikroprocesora u Kinu, što ranije nije bio slučaj, i da je očigledno da razgovori sa Pekingom postoje.