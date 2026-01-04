"U GODINU I PO DANA UDVOSTRUČIĆEMO VOJNE KAPACITETE" Vučić otkrio detalje: Jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti, čuvamo mir ne napadajući nikog
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.
- Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Deo oružja nabavljamo ovde, deo u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti, i jedini stvarni odvraćajući faktor - kazao je predsednik u obraćanju medijima nakon sednice.
Govorio je i o jačanju drugih jedinica, uključujući i policijske, i naglasio je da je siguran da ćemo sačuvati mir.
- Mi čuvamo mir ne napadajući nikoga, ali posedujući veliku odvraćajuću snagu. Za nešto manje od godinu dana ćemo predstaviti takve sisteme kakve ne verujete da je moguće da ih Srbija ima - kazao je predsednik.