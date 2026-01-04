Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.

- Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Deo oružja nabavljamo ovde, deo u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti, i jedini stvarni odvraćajući faktor - kazao je predsednik u obraćanju medijima nakon sednice.

Govorio je i o jačanju drugih jedinica, uključujući i policijske, i naglasio je da je siguran da ćemo sačuvati mir.