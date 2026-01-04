Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.

- Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Deo oružja nabavljamo ovde, deo u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti, i jedini stvarni odvraćajući faktor - kazao je predsednik u obraćanju medijima nakon sednice.

Govorio je i o jačanju drugih jedinica, uključujući i policijske, i naglasio je da je siguran da ćemo sačuvati mir.

- Mi čuvamo mir ne napadajući nikoga, ali posedujući veliku odvraćajuću snagu. Za nešto manje od godinu dana ćemo predstaviti takve sisteme kakve ne verujete da je moguće da ih Srbija ima - kazao je predsednik.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VIDELI STE U VENECUELI, MOŽEMO SAMO NA SEBE DA RAČUNAMO: Vučić se obraća javnosti – Da neko krene protiv nas, niko nam neće pomoći
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
PolitikaZAVRŠENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedavao predsednik Vučić
savet za nac bezbednost (6).jpeg
PolitikaSAMO ONI ŽIVE U VREMENU DEVEDESETIH! Vučić: Razgovarao sam u karijeri sa više predsednika i premijera nego što su razgovarali svi od 1945, pa naovamo (VIDEO)
collage.jpg
Politika"GLAS NARODA JE GLAS BOGA, I LJUDI TO ZNAJU" Vučić: Izgubili su izbore i onda su napravili većinu na silu. I to je radio baš gospodin Đilas, ne ja! (VIDEO)
Obilazak završnih radova na novom objektu za pripadnike Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre” (35).jpg