"POZICIJA SRBIJE JE JASNA" Vučić o Venecueli: Mi želimo prijateljstvo sa SAD, ali je više nego jasno da ovde postoji kršenje međunarodnog javnog prava
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon današnje sednice Saveta za nacionalu bezbednost da je dat nalog da sve agencije urade svoje analize nove američke strategije za nacionalnu bezbednost. Govoreći o situaciji o Venecueli, rekao je da je pozicija Srbije jasna.
- Dakle, dobili su podršku za ovaj potez u Venecueli od samo tri zemlje - Milei u Argentini, Ekvador, i treća zemlja je Panama. To su tri zemlje koje su ih podržale. I imate najvažnije zemlje koje su izašle snažno i oštro protiv ovoga - Meksiko i Brazil. Posebno je to značajno zato što je predsednik Lula sve samo ne prijatelj predsednika Madura. Vrlo su se oštro izrazili protiv američke intervencije. Evropske reakcije su drago nam je što nema Madura, ali mora da se poštuje Povelja UN - kazao je on i dodao:
- Pozicija Srbije je naravno jasna, uvek smo se postavljali tako, pa i kada je počeo rat u Ukrajini. Mi želimo prijateljstvo sa SAD, ali je više nego jasno da ovde postoji kršenje međunarodnog javnog prava. Ovde postoji i problem dominiranja unutrašnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Mi želimo prijateljskom narodu Venecuele da se oporave i grade svoju zemlju. Biće to mnogo teško. Ovi što su došli nisu neki oslobodioci, imali smo i mi takve koji su postavljali lokatore, a onda uništili zemlju posle 5. oktobra - kazao je Vučić.
Dodaje da je Milošević sudio odavde lošoj politici moćnika, i ističe da je poniženje moralo biti maksimalno time što je uhapšen i izručen na Vidovdan.
- Mi tu ljagu sa našeg obraza nikada nećemo moći da operemo, šta god vi mislili o njemu. Više se niko u svetu ne trudi ništa da upakuje, kako je to rađeno recimo na suđenju Šešelju. Oteli su šefa države, i kažu da će da odgovara po njihovom zakonodavstvu. Nije bolja situacija ni na istoku. Je l' u Siriji divna situacija? Smetao im je Asad, koji je bio "zlikovac i diktator", u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita. Kako je sklonjen sa vlasti, ubijanja su krenula maksimalno, i to nikome ne smeta. A sada idu one romantične priče kako je onaj novi predsednik Sirije zgodan. A to koliko je ljudi pobio, koga briga. Bitno da su se dogovorili oko nafte. Vidite kako nas liberalni mediji ponižavaju u svetu, nisam čuo nikoga da govori o tome kako ubijaju ljude po ulicama, vuku ih kao Gadafija. To je ono što nam prodaju. Jasno je da Amerikanci hoće punu dominaciju u celom svetu u energetici, ali i odvojenost i dogovora sa Kinom - kazao je predsednik.