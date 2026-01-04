Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon današnje sednice Saveta za nacionalu bezbednost da je dat nalog da sve agencije urade svoje analize nove američke strategije za nacionalnu bezbednost. Govoreći o situaciji o Venecueli, rekao je da je pozicija Srbije jasna.

- Dakle, dobili su podršku za ovaj potez u Venecueli od samo tri zemlje - Milei u Argentini, Ekvador, i treća zemlja je Panama. To su tri zemlje koje su ih podržale. I imate najvažnije zemlje koje su izašle snažno i oštro protiv ovoga - Meksiko i Brazil. Posebno je to značajno zato što je predsednik Lula sve samo ne prijatelj predsednika Madura. Vrlo su se oštro izrazili protiv američke intervencije. Evropske reakcije su drago nam je što nema Madura, ali mora da se poštuje Povelja UN - kazao je on i dodao:

- Pozicija Srbije je naravno jasna, uvek smo se postavljali tako, pa i kada je počeo rat u Ukrajini. Mi želimo prijateljstvo sa SAD, ali je više nego jasno da ovde postoji kršenje međunarodnog javnog prava. Ovde postoji i problem dominiranja unutrašnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Mi želimo prijateljskom narodu Venecuele da se oporave i grade svoju zemlju. Biće to mnogo teško. Ovi što su došli nisu neki oslobodioci, imali smo i mi takve koji su postavljali lokatore, a onda uništili zemlju posle 5. oktobra - kazao je Vučić.

Dodaje da je Milošević sudio odavde lošoj politici moćnika, i ističe da je poniženje moralo biti maksimalno time što je uhapšen i izručen na Vidovdan.