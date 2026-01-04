Slušaj vest

Dok je u Srbiji u toku hitan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, blokaderi se utrkuju ko će bolje i više pokazati koliko mrzi našu zemlju.

Blokaderi su ponovo najgorim uvredama "počastili" srpski narod, pa tako su Srbe iz Republike Srpske nazvali "organizovanom gamadi", uz poruke da Srbija nije njihova zemlja.

Ovakav narativ po pravilu prate i novinari pod uticajem Dragana Šolaka. Željko Veljković je likovao povodom vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, nazivajući ga "savetom za nazi bezbednost".

- Šta su zaključci Saveta za naci bezbednost - napisao je Veljković na Iksu.

Ne postoji niko ko više mrzi Srbiju od Šolakovih novinara. To su pokazali u bezbroj navrata i uvek su bili spremni da sve najgore govore i o Srbiji i o njenim institucijama i srpskom narodu.