Američki vojni napad na Venecuelu i hapšenje njenog predsednika Nikolasa Madura predstavljaju opasan presedan i simboličan kraj međunarodnog poretka kakav smo poznavali od završetka Drugog svetskog rata, rekao je danas predsednik SDP Srbije Rasim Ljajić.

Ako je do sada i postojala dilema oko odnosa sile i prava u međunarodnim odnosima, dodao je Ljajić, ovom akcijom ona je definitivno razrešena u korist gole vojne moći.

- Bez obzira na autoritarni karakter režima u Venecueli, činjenicu da je Nikolas Maduro ostao na vlasti kroz izbore čija je legitimnost široko osporavana, kao i dugogodišnje gušenje opozicije, slobodnih medija i osnovnih ljudskih prava, vojni napad na jednu suverenu državu i hapšenje njenog predsednika predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i napad na same temelje međunarodnog sistema. Za sva nepočinstva koja je učinio prema sopstvenim građanima treba mu suditi ili u Venecueli ili pred nekim Međunarodnim sudom. Sve drugo je gola sila i čisti voluntarizam - istakao je lider SDPS.

U tom smislu, postaje gotovo sporedno da li se ova intervencija pravda „borbom protiv droge“, „zaštitom demokratije“ ili borbom za prirodne resurse. Ono što ostaje kao trajna posledica jeste poništavanje normi, pravila i principa na kojima je svet, sa svim manama, funkcionisao od 1945. godine, rekao je Ljajić.

- Iskustva iz američke invazije na Irak, čije su posledice i danas vidljive, očigledno nisu poslužila kao pouka. Paradoksalno, predsednik koji se javno hvalio da je za kratko vreme zaustavio više ratova, sada i sam poseže za oružanom silom, dodatno produbljujući globalnu nestabilnost. Najopasnije od svega jeste činjenica da niko ne može sa sigurnošću tvrditi da će se ovaj sukob ovde i završiti - kazao je on.

Ljajić je naveo da svedočimo očiglednom uvodu u novu podelu interesnih sfera između velikih vojnih, ekonomskih i političkih sila. Svet se sve otvorenije kreće ka modelu „ko je jači – taj i odlučuje“, čime se lokalnim i regionalnim autokratama širom sveta šalje opasan signal da se sporovi mogu rešavati silom, bez posledica.

Male države i narodi, podvukao je predsednik SDPS, u takvom poretku postaju puki objekti međunarodnih odnosa, prepušteni milosti i nemilosti jačih suseda.

- Umesto što se zadovoljava šturim i često nedelotvornim saopštenjima u kojima se formalno poziva na mir i uzdržanost, Evropska unija mora igrati znatno aktivniju političku i diplomatsku ulogu. Bez obzira na sve svoje mane i unutrašnje protivrečnosti, EU je i dalje jedini veći globalni prostor zasnovan na principima demokratije, vladavine prava i institucionalne kontrole moći, i kao takva ima posebnu odgovornost da te vrednosti aktivno brani i van sopstvenih granica - kazao je lider SDPS.

On je upozorio da ovo mora biti poslednji alarm za okupljanje svih progresivnih, demokratskih i mirovnih snaga u Evropi i svetu, kako bi se sprečilo dalje klizanje ka globalnom haosu.