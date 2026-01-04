Slušaj vest

Ono što je NATO blok predvođen Sjedinjenim američkim državama uradio 1999. godine izvršivši agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, danas Sjedinjene Države rade Venecueli. Tada su pokušali da ubiju Srbiju ali su ubili medjunarodno pravo, izjavio je Aleksandar Vulin za TASS.

- Bombardovanje zemlje članice Ujedinjenih nacija i otmica njenog predsednika samo je upozorenje državama koje nemaju nuklearno oružje da se ili toliko naoružaju da postanu preskupa meta ili da odustanu od samostalne politike - rekao je Vulin.

- Rusija mora istrajati u borbi za uspostavljanje novog bezbednosnog poretka, ili će se formirati koalicija straha koju će predvoditi Zapad a koja će uključivati sve zemlje uplašene da ne dožive sudbinu Jugoslavije ili Venecuele i zato spremne da bezuslovno slušaju pa makar to značilo i da učestvuju u ratu sa Rusijom ili Kinom - rekao je Vulin.

Vulin je naglasio da "Srbija mora da prestane sa bilo kakvim kompromisima kada je u pitanju njena bezbednost, rad njenih službu, unutrašnje zakonsko uredjenje ili pozicija Republike Srpske".