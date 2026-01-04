Slušaj vest

Čedomir Jovanović je govorio o raznim temama, uključujući i privatni život i odnos sa Aleksandrom Kosom, ali se u jednom trenutku dotakao i teme NIS-a i borbe predsednika Aleksandra Vučića.

- Vučić je predsednik ove zemlje, i teško je to breme. Ja se ne radujem problemima sa kojima se on suočava, a jedan od najozbiljnijih problema je NIS. Ne zato što strahujem da će Srbija završiti sa kanticom u ruci, nego zbog toga što je to sve što proživljavamo sa NIS-om pokazatelj procesa koji je pokrenut, i kojeg mi kao društvo nismo svesni, kao što ni ranije nismo bili svesni određenih okolnosti - naglasio je Jovanović.

Političar je rekao da se svet "prepakuje", da se uspostavlja neki novi poredak, i da uopšte nije iznenađen onime što smo juče videli u Venecueli.

Kazao je da se problem NIS-a mora rešiti što pre.

- A opet vas pitam, ko nam je kriv, pa smo sami sebi pucali u obe noge kada smo taj NIS 2008. godine dali. I ko je tada jedini bio protiv toga, pa je bio narkoman, šiptar, peder, ustaša... Pa ja. A oni koji su tada bili toliko za to da su Rusi dobili sednicu Vlade u izbornoj tišini. U nedelju izbori, u subotu sednica Vlade. Koštunica i Tadić u svađi, ne razgovaraju, a nalaze se na sednici Vlade i usvajaju odluku o prodaju NIS-a Rusiji. Zato što su Rusi hteli da se osiguraju za slučaj da posle izbora LDP uđe u Vladu, pa ne bi moglo da bude usvojeno - kazao je Jovanović.