"Nas posebno zabrinjava, suprotno Povelji Ujedinjenih nacija, naoružavanje Prištine. Suprotno Rezoluciji 1244., a posebnu pretnju bezbednosti, teritorijalnom integritetu Republike Srbije predstavlja Alijansa ili novostvoreni Savez Prištine, Tirane i Zagreba", poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je istakao "Srbija to sa pažnjom prati".

- Verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02 (1).jpeg
Aleksandar Vučić
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
savet za nac bezbednost (6).jpeg