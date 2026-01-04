Politika
"VERUJEMO DA ĆE NAŠA SNAGA BITI DOVOLJAN ODVRAĆAJUĆI FAKTOR" Vučić o naoružavanju Prištine: Srbija to sa pažnjom prati! (VIDEO)
"Nas posebno zabrinjava, suprotno Povelji Ujedinjenih nacija, naoružavanje Prištine. Suprotno Rezoluciji 1244., a posebnu pretnju bezbednosti, teritorijalnom integritetu Republike Srbije predstavlja Alijansa ili novostvoreni Savez Prištine, Tirane i Zagreba", poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kako je istakao "Srbija to sa pažnjom prati".
- Verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor.
