Politika
OBILAZAK RADOVA, GODIŠNJA KONFERENCIJA, BOŽIĆNO SEOCE... Vučić sumirao nedelju na izmaku, pa istakao: Srbije ja mala ali su njene pozicije čvrste, a put častan!
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je svoju radnu nedelju.
- Godina pred nama je godina odgovornosti, napornog rada i velikih planova, godina još veće ozbiljnosti, doslednosti i snage, uprkos sve većim poteškoćama koje opterećuju ceo svet. Srbija jeste mala zemlja, ali su njene pozicije jasne i čvrste, a njen put častan, jedini ispravan i najteži.
Kako je istakao predsednik "na tom putu, samo ujedinjeni možemo da sačuvamo ono za šta se borimo, a to su mir i napredak naše Srbije".
- Zato se svim snagama borim za svaku stopu naše prelepe Srbije, koja ostaje dosledna načelima predaka i zavetovana potomcima, kojima želimo da ostavimo sigurnu budućnost i nesalomivu državu neukaljanog obraza. Živela Srbija! - poručio je Vučić.
Reaguj
1