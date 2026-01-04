Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je svoju radnu nedelju.

- Godina pred nama je godina odgovornosti, napornog rada i velikih planova, godina još veće ozbiljnosti, doslednosti i snage, uprkos sve većim poteškoćama koje opterećuju ceo svet. Srbija jeste mala zemlja, ali su njene pozicije jasne i čvrste, a njen put častan, jedini ispravan i najteži.

Kako je istakao predsednik "na tom putu, samo ujedinjeni možemo da sačuvamo ono za šta se borimo, a to su mir i napredak naše Srbije".