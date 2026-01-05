Slušaj vest

Piper je tim povodom na mreži X napisao sledeće:

5 dana nakon tragedije u Švajcarskoj - 5 dana nakon tragedije 2024. u Novom Sadu:

1. Švajcarska: Tužilaštvo ORGANIZOVALO 3 konferencije za novinare, javnost redovno obaveštava o istrazi.

- Srbija: Tužilaštvo Mladena Nenadića i Zagorke Dolovac NIJEDNOM se nije oglasilo.

2. Švajcarska: Najveća opoziciona stranka u Švajcarskoj Zelena partija NIJE ZLOUPOTREBILA u Kran Montani, rušila gradsku kuću i pozivala na državni udar.

- Srbija: Opozicija i blokaderi BRUTALNO ZLOUPOTREBILI tragediju, isticali parole "ili mi, ili oni", "idemo do kraja" i demolirali gradsku kuću u Novom Sadu.

3. Švajcarska: Najuticajnija novina u Švajcarskoj - Neue Zurcher Zeitung - poznata kao vrlo kritična prema vlastima, NIJE POVELA MEDIJSKI LINČ protiv predstavnika vlasti. Odmereno, s pijetetom izveštava o tragediji, prepuštajući pravosuđu da da konačnu reč.

- Srbija: N1 i Nova S od 1.novembra 2024. krenule u GEBELSOVSKI MEDIJSKI LINČ, čiji je krajnji cilj smena aktuelne vlasti i sprovođenje Majdan revolucije poput Ukrajine 2014. godine.

Foto: screenshot X/Uroš Piper



Blokaderi, vaše medijsko krilo, i propali opozicionari:

Kraj. Pokušali ste Majdan 2, niste uspeli. Građani Srbije su vam jasno rekli NE! I ponovo će vam, uskoro, reći veliko NE na izborima!!!

Foto: screenshot X/Uroš Piper