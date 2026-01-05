Slušaj vest

Premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je da postoji teoretska, ali i praktična mogućnost da Kosovo ponovo izađe na parlamentarne izbore ako ne bude izabran novi predsednik, prenosi Kosova pres. Takođe, četiri meseca pre isteka mandata Vjose Osmani, predsednice lažne države Kosovo, Kurti je oprezniji u pogledu podrške Osmanijevoj za još jedan petogodišnji mandat.

Prema njegovim rečima, test i pokazatelj kako dalje po pitanju predsednika jeste usvajanje međunarodnih sporazuma, kojima je potrebna i podrška poslanika opozicije.

Vjosa Osmani Foto: Profimedia

Kurti kaže da prvo treba konstituisati Skupštinu, formirati vladu, usvojiti budžet, a zatim razmotriti pitanje izbora predsednika.

- Ako ne uspemo da izaberemo predsednika, a rok za to je 4. mart, i ako budžet za 2026. ne bude usvojen pre toga, ne možemo ni održati nove izbore. Naravno, postoji mogućnost, ne samo teoretska, već i praktična, da ponovo izađemo na izbore u slučaju da ne uspemo da ponovo izaberemo predsednika. Ali, u takvoj situaciji moramo biti spremni, upravo tako što ćemo izglasati budžet - kazao je Kurti.

On je rekao da smatra da je potrebno da se sastane sa Vjosom Osmani kako bi razgovarali da li je ona zainteresovana za još jedan mandat na čelu Kosova. Dodao je i da obezbeđivanje 80 poslanika u sali u vreme izbora predsednika predstavlja značajnu teškoću.

- Prvo, moramo formirati Skupštinu i vladu. Takođe moramo glasati o budžetu. Verujem da su to najvažniji koraci. Izjavio sam da je važno da sednemo i sa predsednicom i razgovaramo o svemu. Ovaj sastanak je potreban jer je 80 ljudi u sali značajna teškoća. Uzmite u obzir da prošlog puta nismo mogli da stignemo do 61, a 80 je mnogo veći broj od 61. Ovog puta imamo 61 poslanika, ali još nemamo 80 - rekao je Kurti za Kosova pres.

Podsetimo, u lažnoj državi Kosovo se ne glasa direktno za predsednika, već predsednika biraju poslanici Skupštine.