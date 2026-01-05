Slušaj vest

- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa verom dolazili.

- U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.

- Zahvalan episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju na gostoprimstvu i na tome što domaćinski i očinski vodi računa o napretku radova na izgradnji Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, čiji je zadužbinar Republika Srbija.

- Ovo je ujedno i dobra prilika da se setimo pouka Svetog Vasilija, koji nam je neprestano ponavljao da širok put vodi u propast, dok onaj teži, koji smo mi i odabrali, otvara vrata onim vrednostima koje vekovima baštinimo, zaključio je Vučić.

"Uvek uz svoj narod u Republici Srpskoj"

Predsednik Vučić poručio je iz Mrkonjića da je ponosan što je Srbija pomogla izgradnju Duhovnog centra.

- Nastavićemo da pomažemo i uvek ćemo biti uz narod Republike Srpske - kaže Vučić nakon obilaska rodnog sela Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde su ga dočekali mitropolit Zahumsko hercegovački i primorski Dimitrije, srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, predsednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Vrednost ovog kapitalnog projekta je oko 2,5 miliona maraka. Vlada Srbije obezbedila je 800 hiljada, a ostatak Vlada Srpske i grad Trebinje.