Voditelj Ivan Ivanović ponovo je iskoristio društvenu mrežu Iks da pribegne uvredama i vređanju - ovoga puta na račun nacionalne avio-kompanije Er Srbija.

Umesto smirenog reagovanja u stresnoj situaciji - jer avioni ovih dana kasne ili se otkazuju letovi širom Evrope zbog snežne oluje, Ivanović je upotrebio klošarski rečnik i Er Srbiju nazvao "klošarima"!

"Trenutno let iz Nice najavljeno kasni 8 sati.Iako već znamo da neće poleteti ni u 4am.Ko stoka smo po podovima i klupama sa decom. Klošari iz @airserbia ni obaveštenje da daju,ni na telefon da odgovore.Iskreno se nadam da će vam se desiti bar deo onoga što vam priželjkuju putnici", napisao je.

Uzvratio mu je Peđa Vučetić, stručnjak za avijaciju.

"Baš me zanima da li bi da leti za Amsterdam recimo, koji je četvrti dan u velikom problemu i sa koga je otkazano 1.500 letova, nekoga zvao klošarom? Avion nije teleport… ", poručio je Vučetić uz emodžije snega i aviona, aludirajući na katastrofalne vremenske uslove širom Evrope.