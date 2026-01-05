Slušaj vest

Vučić je danas na svečanosti otvaranja nove moderne bolnice u Trebinju rekao da je pred nama izuzetno teška godina, ekonomski dobra, a politički najteža.

On je ukazao i koliko je važna odvraćajuća vojna snaga Srbije u trenutku kada se ceo svet naoružava, a niko ni sa kim neće među sobom da razgovara.

- Srbija će dati sve da sačuvamo mir a to možemo jedino ako budemo dovoljno jak odvraćajući faktor. Već 4 godine od prvog dana sukoba Rusije i Ukrajine optužuju nas za tako nešto, da je Srbija nekog napala...

"Srbija je druga zemlja u svetu po brzini svog vojnog napretka"

- Srbija je druga zemlja u svetu po brzini svog vojnog napretka, za manje od 2 godine udvostručiti svoje kapacitete..., naglasio je Vučić  rekavši da je to po svim najuglednijim indeksima pa dodao: 

- Sloboda je za Srbina najpreča stvar! 

- Srbija je u ovim teškim trenucima izabrala ne lak put, mogli smo da se pravimo da ne postojimo i da se ulizujemo onim jakima u svetu. Mali smo, ne možemo da se zameramo velikima ali smo smogli snage da kažemo istinu, a narod smo koji je zbog istine stradao u svakom ratu, Prvom, Drugom, onom 90-ih...

"Bolje je jedan dan kao soko živeti..."

- Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego se čitav život kao miš skrivati...

- Protiv Srbije se svuda vodi najprljavija kampanja ne samo u Prištini i Zagrebu nego i u Sarajevu i Podgorici, rekao je Vučić te podsetio na najprljavije kampanje protiv Srbije i njega lično.

- Mir je najvažniji, rekao je Vučić pa rekao da Srbija dobro razume savez Zagreba, Prištine i Tirane koji je, kako je rekao, da je usmeren protiv Srbije.

