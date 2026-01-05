Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom otvaranja bolnice u Trebinju, a potom se obratio medijima i govorio o aktuelnim geopolitičkim događajima.

Vučić je istakao da je "otvorena Pandorina kutija"

- Kažu Danska, Francuska, Engleska, da mora da se poštuje teritorijalni integritet, pa Povelja UN, a kad su gažena prava Srbije nikog nije bilo briga - rekao je Vučić i dodao:

- Vidite da Britanija prvi put ide otvoreno protiv SAD jer kad uzmu Grenland sve kapije ka Evropi su otvorene... Venecuelu oni doživljavaju kao svoje dvorište - Monroova doktrina, a oni to šire na sirovine, minerale, 37 su ih naveli... Protivnici su globalističkih tvorevina kojom smatraju i EU. Evropa ako izgubi Grenland, najveće ostrvo Evrope, nećemo se uključivati u bilo kakve sukobe i ratove, neće biti težih izjava.

Mogli su makar jedno izvinite da nam kažete za KiM, kako to sad glupo zvuči, a kad ste vi to nama radili... - zaključio je.