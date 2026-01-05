Slušaj vest

- Ovo je jedan od osnovnih problema društvenih mreža, ali i posledica neaktivnosti naših tužilaštava. Svako sme da kaže šta god želi i da izgovori kakvu god hoće laž u cilju uznemiravanja javnosti, a niko ne reaguje.

- Sve što čujete u videu ovog „influensera“ je laž. Niko nikakve mlekare nije prodao 2022. godine. I Knjaz Miloš i Bambi i Imlek su prodati do 2006. Na isti način kao što su u apsolutnoj tišini, bez javnih rasprava i saglasnosti građana, do 2008. godine, za bednih 60 miliona evra prodata skoro sva naša vodoizvorišta. Sve je to uradila bivša blokaderska vlast i nikakve veze nema ni sa Vučićem, ni sa SNS Srbija, poručila je Brnabić na mreži X.

- A posebna je laž da bilo šta od toga ima veze sa Sorošem, kao i da se većina naših mlečnih proizvoda dobija iz mleka u prahu. Prema informacijama koje ja imam još kao PV, samo Imlek otkupljuje u proseku 250 miliona litara mleka godišnje od proizvođača u Srbiji. Cilj ovakvih laži, koje brzo postaju viralne, je uznemiravanje javnosti. One direktno utiču na podrivanje ekonomske aktivnosti u Srbiji, targetiranje predsednika Vučića i institucija, kao i slabljenje naših poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta. Da li će se tužilaštvo u bilo kom trenutku probuditi i krenuti da radi svoj posao?, pita Brnabić.

