Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju rekao da je Srbija, u teškim vremenima za ceo svet, izabrala ne lak put!

- Mogli smo, kao svi ostali, da se pravimo da ne postojimo ili da se ulizujemo. Mali smo, ne možemo da se zameramo, ali ćemo uvek imati snage da kažemo istinu. Bolje je jedan dan kao soko živeti nego sto godina kao miš se skrivati. Pripremaju se velike oluje, svi svima prete, niko ni sa kim neće da razgovara. Protiv Srbije u čitavom regionu se vodi prljava kampanja, ne postoji laž koju nisu smislili. Pitate se uvek šta je cilj? Na to odgovora nema - rekao je predsednik Vučić.

On je dodao da je Srbija uvek spremna da sa Bošnjacima i Hrvatima razgovara i o neistinama.

- Mi dobro razumemo novi vojni savez i pokušaj Zagreba da pod svoju kontrolu stavi Podgoricu. Mi ćemo, kao Srbija, dati sve od sebe da čuvamo mir. Nikada Srbije nikoga nije napala niti planira. Mi ćemo svoju vojnu snagu, a Srbija je druga zemlja u svetu po brzini napredovanja, mi ćemo za manje od dve godine bukvalno udvostručiti naše kapacitete. Umećemo da sačuvamo slobodu naše zemlje. Oni koji misle da smo naivni, samo neka znaju: sve ste uradili prošle godina da me oborite s vlasti, milijarde su uložene, ali ja vam nisam Slobodan Milošević, niti sam naivan niti glup da vam verujem. Bićemo spremni da pružimo snažan odgovor svakom potencijalnom agresoru - rekao je Vučić.

Foto: TV Pink Printscreen

Predsednik Srbije je istakao da narodu u RS želi da kaže da predstoje teške godine, da u svemu moramo da preživimo i da vodimo računa o onima koji su nam uvek zabijali nož u leđa.

- Nisu oni pravili savez protiv Austrije, već protiv Srbije i srpskog naroda. Na najčasnijoj funkciji se nalazim, zato je moja obaveza da upozorim ljude. Uvek moramo da znamo kako su se sa nama obračunavali kada nismo bili dovoljno snažni - navodi predsednik.

Kazao je da u Republici Srpskoj uvek mogu da računaju na podršku Srbije.

- Izvinjavam sam što sam govorio upozoravajućim tonom. Na žalost, bio sam u pravu u prethodnom periodu. Trebinje je dobro mesto za važne govore. Teška godina nam predstoji, ekonomski najbolja, politički najteža. Vreme je da svoju snagu pokazujemo tako što ćemo da nudimo razgovore i dijalog, ali i da budemo spremni da čuvamo srpsko ime i prezime i branimo svoja ognjišta. Srbija će uvek biti sa vama i uz vas - poručio je Vučić.