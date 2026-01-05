VUČIĆ SE SASTAO SA GRADONAČELNIKOM MOSTARA KORDIĆEM: Razgovori o unapređenju odnosa između Srbije i BiH, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem.
- Sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem razgovarao sam o unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou. Razmenili smo mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju naših gradova i ljudi i jačanju privrede i turizma, kao što je i direktna avio-linija Beograd-Mostar.
Dijalog i međusobno uvažavanje jedini su put ka miru, stabilnosti i razumevanju, kao i svaka vrsta saradnje koja donosi korist za sve naše građane.
Uveren sam da ovakvi razgovori doprinose izgradnji poverenja i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative, koje doprinose stabilnosti i prosperitetu čitavog regiona - poručio je predsednik.
Kurir.rs