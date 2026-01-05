Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem.

- Sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem razgovarao sam o unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou. Razmenili smo mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju naših gradova i ljudi i jačanju privrede i turizma, kao što je i direktna avio-linija Beograd-Mostar.

Dijalog i međusobno uvažavanje jedini su put ka miru, stabilnosti i razumevanju, kao i svaka vrsta saradnje koja donosi korist za sve naše građane.

Uveren sam da ovakvi razgovori doprinose izgradnji poverenja i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative, koje doprinose stabilnosti i prosperitetu čitavog regiona - poručio je predsednik.

