- Sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem razgovarao sam o unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou. Razmenili smo mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju naših gradova i ljudi i jačanju privrede i turizma, kao što je i direktna avio-linija Beograd-Mostar.