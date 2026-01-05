Slušaj vest

"Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog narod", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga. 

Predsednik je danas, pre dolaska u Trebinje, posetio je Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.

- U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.

- Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati - istakao je Vučić.

