Politika
"BOLJE JEDA DAN KAO SOKO ŽIVETI, NEGO 100 GODINA KAO MIŠ SE SKRIVATI" Oglasio se Vučić: Srbija bira put časti, na to nas obavezuje istorija našeg naroda! VIDEO
Slušaj vest
"Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog narod", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
Predsednik je danas, pre dolaska u Trebinje, posetio je Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.
- U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.
- Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati - istakao je Vučić.
Reaguj
Komentariši