Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović izjavila je da su ekipe "Beograd puta" sa prvim pahuljama snega bile na terenu i čistile sneg, što, kako je navela, nije slučaj u mnogim evropskim gradovima, gde se čeka da sneg prvo prestane da pada.

Ona je za RTS rekla da su prvo čišćene ulice prvog, a danas i ulice drugog prioriteta.

Prema njenim rečima, tokom noći se očekuje novi nalet snega.

Vidovićeva je istakla da građani ne treba da brinu, da su ekipe "Beograd puta" spremne, da ima dovoljno mehanizacije i soli, ali da građani treba da budu oprezni u saobraćaju.

U Beogradu trenutno pada kiša, a Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u glavnom gradu do 7. jan uara očekuje i lokalna pojava ledene kiše, a sutra uveče i u sredu sneg, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Na snazi je crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.