Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije bila je gost je Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

Ona se najpre osvrnula na povećanje penzija i na činjenicu što su one isplaćenje pre predstojećeg praznika.

- To je pre svega rezultat borbe predsednika Aleksandra Vučića i najlepši poklon za naše penzionere. Dok su oni koji sada blokiraju zemlju bili na vlasti prosečna plata je bila 200 evra, a sada je mnogo, mnogo veća. Koliko god su pokušali da uspore našu zemlju, pronađen je način da s ete penzije uvećaju za čak 12, 2 procenta - rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da, dok se predsednik Vučić bori za našu zemlju, blokaderi nastavljaju sa pokušajima njegove dehumanizacije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aleksandar Vučić će nastaviti da se bori i radi još viće, dok će blokaderi nastaviti dehumanizaciju predsednika Vučića i njegove porodice. Oni nemaju granicu, uradiće sve da bi postigli ono što žele. Sada targetiraju njegovu porodicu. Vi danas na društvenim mrežama možete da radite šta želite, da vređate i lažete, da pretite njemu i njegovoj porodici i niko za to neće odgovarati. Krivo je tužilaštvo zato što je to u svakoj normalnoj zemlji apsolutno nedozvoljeno - rekla je Brnabić.

Ona je prokomentarisala i najnovije laži blokadera.

- Ovo je brzo postalo viralno i nije plasirano slučajno. Plasirano je kao lažna vest sa dva cilja, da se uznemiri javnost i kako bi se 'pumpalo' nezadovoljstvo građana, kao i da se uspori naša ekonomija i postigli njihov konačan cilj, zaustavljanje Srbije - rekla je Brnabić.