Slušaj vest

Savetnik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za regionalna pitanja Miloš Vučević primio je decu srpske nacionalnosti iz Prijedora, Bosanskog Grahova i Herceg Novog koja borave u poseti Beogradu povodom božićnih praznika.

Miloš Vučević primio srpsku decu Foto: Instagram/milosvucevic

- Neka nas radost Božića ojača i bude nam inspiracija za dalje očuvanje mira, tolerancije i bratske ljubavi i sloge. Da nastavimo da snažimo, čuvamo i branimo našu otadžbinu Srbiju. Srećan sam i ponosan što smo uneli badnjak u zgradu Predsedništva i što delimo radost Badnjeg dana sa našom decom iz Prijedora, Herceg Novog i Bosanskog Grahova. Poručio sam im da je Beograd njihov grad i da nastave da čuvaju i neguju naš jezik, naše ćiriličko pismo i da grade budućnost na veri i ljubavi prema svom narodu i svojim korenima - naveo je Vučević na svom Instagramu.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"HRISTOS SE RODI, SREĆNA NOVA 2026!" Božićna čestitka predsednika Vučića: Jedino složni možemo da čuvamo i razvijamo našu otadžbinu
Aleksandar Vučić
Politika"BADNJAK NIJE SAMO OBIČAJ, VEĆ SIMBOL DOMA, KORENA I TOPLINE" Predsednik Srbije porukom mira, sloge i zajedništva čestitao Badnji dan (FOTO)
Aleksandar Vučić
SrbijaNAJLEPŠE VESTI NA BADNJI DAN: U Sremskoj Mitrovici rođene već dve bebe, a ako se po jutru dan poznaje...
rođena prva beba
DruštvoOVAKO SU SRPSKI DOMAĆINI JUTROS URANILI PO BADNJAK! Uz pesmu, silni momci u koloni okićeni srpskim trobojkama (VIDEO)
Screenshot 2026-01-06 093730.jpg