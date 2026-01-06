- Neka nas radost Božića ojača i bude nam inspiracija za dalje očuvanje mira, tolerancije i bratske ljubavi i sloge. Da nastavimo da snažimo, čuvamo i branimo našu otadžbinu Srbiju. Srećan sam i ponosan što smo uneli badnjak u zgradu Predsedništva i što delimo radost Badnjeg dana sa našom decom iz Prijedora, Herceg Novog i Bosanskog Grahova. Poručio sam im da je Beograd njihov grad i da nastave da čuvaju i neguju naš jezik, naše ćiriličko pismo i da grade budućnost na veri i ljubavi prema svom narodu i svojim korenima - naveo je Vučević na svom Instagramu.