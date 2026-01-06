Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas Badnji dan i Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji veliki hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

- Božić je poseban praznik koji slavi mir, poštovanje, radost i ljubav. U duhu jednog od najvažnijih verskih praznika, želim Vam dobro zdravlje, sreću, blagostanje, uspeh, ljubav, osmehe i sve one sitne radosti koje život čine lepšim. Želim Vam da budete ispunjeni mirom i spokojem, okruženi najmilijima - istakao je Mali, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Kako je naveo, Božić je pravo vreme da preispitamo urađeno, ali i da postavimo nove ciljeve.

- Da pružimo ruku jedni drugima i da, bez obzira na razlike, izgradimo zdrave odnose koji će samo ubrzati razvoj i napredak naše Srbije. Da zajedno, složni, idemo napred i napravimo još bolje mesto za život svih građana. Mir Božji - Hristos se rodi! - poručio je Siniša Mali.

