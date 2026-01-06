Slušaj vest

Zahtev stranke Zelenih u Nemačkoj da se osudi politika američkog predsednika Donalda Trampa prema Venecueli je u suprotnosti s njihovom podrškom NATO intervenciji na Kosovu 1999. godine - prekretnici u međunarodnom pravu, konstatuje "Berliner cajtung".

Vojna akcija NATO protiv SR Jugoslavije stvorila je presedan, jer model Kosova pruža savršen obrazac za svaku veliku silu koja želi da vojno sprovede svoje geostrateške interese, ukazuje nemački list.

Sada je celo rukovodstvo stranke Zelenih osudilo američku vojnu akciju u Venecueli, a opšte raspoloženje je bilo jednoglasno: Nemačka vlada okleva i ne uspeva da jasno osudi Trampove postupke.

- Imperativ je da nemačka vlada nedvosmisleno kritikuje ovo kršenje međunarodnog prava - tražila je predsednica stranke Franciska Brantner na mreži Iks.

Analena Berbok, bivša ministarka spoljnih poslova iz stranke Zelenih i sadašnja predsednica Generalne skupštine UN, takođe je na mreži Iks komentarisala događaje u Venecueli, citirajući Član 2. Povelje UN. Taj član obavezuje sve članice da, u međunarodnim odnosima, ne prete i ne koriste silu protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti jedne države.

- Povelja UN nije opcionalna - napisala je Analena Berbok.

Politički veteran Zelenih Jirgen Tritin, koji se takođe izjasnio na ovu temu, bio je kratak:

- Napad na Venecuelu krši međunarodno pravo. Tačka.

Ova žestoka odbrana međunarodnog prava bila bi potpuno verodostojna i oprovdana da ne dolazi od stranke čija istorija u vladi otkriva suštinsku kontradikciju. Kratka lekcija iz istorije deluje prikladno, jer bi političari, posebno poput Tritina, trebalo dobro da se sećaju vremena kada je međunarodno pravo igralo prilično podređenu ulogu u njihovom sopstvenom političkom delovanju.

Osvrćemo se na 1999. godinu. U to vreme, pod crveno-zelenom koalicionom vladom, kojoj je Tritin takođe pripadao, nemačka vojska Bundesver učestvovala je u NATO operaciji portiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Tri meseca je zapadni vojni savez bombardovao mete u Srbiji i Crnoj Gori. Prema međunarodnom pravu, napad je bio veoma kontroverzan, jer je prekršio trostruki pravni tabu. Prekršio je zabranu upotrebe sile utvrđenu Poveljom UN, na koju se Analena Berbok tako snažno poziva, budući da nije bilo ni slučaja samoodbrane niti mandata Saveta bezbednosti UN. Štaviše, NATO je delovao suprotno sopstvenom statutu kao čisto odbrambeni savez i, po prvi put, napao je jednu državu van sopstvene teritorije.

Za Nemačku ta intervencija predstavljala je sukob sa njenim Osnovnim zakonom: Član 26, direktna lekcija naučena iz Drugog svetskog rata, zabranjuje pripremu i vođenje agresorskog rata. Takozvana Kolova doktrina, koja je predviđala da nemački vojnici nikada više ne smeju biti prisutni u zemljama koje je Vermaht okupirao tokom nacističke ere, postala je besmislena prvim učešćem nemačke vojske.

Tadašnja vladajuća crveno-zelena koaliciona vlada ipak se opredelila za nemačko učešće u ratu. Argument da je vojna akcija, iako nije legalna, bila moralno legitimna pomogao je mnogim Zelenima da prevaziđu svoje pacifističke principe.

Činjenica da sada upravo ona stranka, koja je podržavala tadašnji presedan, upire prstom u druge dokaz je zapanjujuće istorijske amnezije. Trenutno negodovanje zbog Trampa možda jeste opravdano, ali to je praćeno dubokom ironijom i otkriva politički dvostruki standard bez premca, piše "Berliner cajtung“.