Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se sutra uživo, na Božić, građanima Srbije.
Politika
VELIKI INTERVJU PREDSEDNIKA SRBIJE NA BOŽIĆ: Sutra od 16 časova Vučić govori na sve aktuelne i važne teme za Srbiju i njene građane
Slušaj vest
Predsednik Vučić govoriće na sve aktuelne i važne teme za Srbiju i njene građane od 16 časova.
Intervju će biti emitovan uživo na televiziji Informer.
Predsednik je danas svim vernicima pravoslavne veroispovesti čestitao Badnji dan i predstojeći Božić porukom mira, zajedništva i sloge.
Kurir.rs
Reaguj
6