Politički rat u blokaderskom frontu traje već duže vreme i sigurno je da ćemo ga gledati i u narednom periodu budući da je godina, u kojoj su najavljeni vanredni parlamentarni, a možda i predsednički izbor, tek počela.

Svakim danom na površinu izbija međusobna netrpeljivost i nepoverenje između blokadera i studenata, a sada je Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, gostujući na N1 izrazio sumnju u broj potpisa koje su studenti navodno prikupili krajem prošle godine!

- Nama je problem što možemo da komuniciramo samo sa onim delom biračkog tela, odnosno građana Srbije, koji gledaju pojedine medije...

- Ali, studenti su skupljanjem potpisa pokazali kako može da se komunicira - prekinula ga je voditeljka.

- Oni su sakupili jedan broj potpisa, ja ne želim uopšte da ulazim u brojeve...

- Vi imate neku sumnju prema onih 400.000 potpisa...

- Ne želim da ulazim u brojeve - ponovio je Đilas i tako jasno stavio do znanja da itekako sumnja da su studenti prikupili toliko potpisa koliko su prijavili.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije komentarišući navode blokadera o broju potpisa, da niko nikada nije skupio taj broj.

- Kada sam čuo, osmehnuo sam se jer taj broj potpisa niko nikad nije skupio, niti će moći. Oni su skupili možda sedam odsto od toga, mi imamo tačno evidenciju koliko ih je pristupilo - rekao je Vučić i dodao:

- Ako oni kažu da je 400.000 ili skoro 400.000, evo ja vas molim da nas obavestite kada budu raspisani izbori, kada prođe taj jedan dan za skupljanje potpisa, da nam pokažete tih 400.000 potpisa koje će da predaju Republičkoj izbornoj komisiji. Jer, ako su za dan skupili 400.000, onda će pod nekim boljim vremenskim uslovima skupiti i 500.000 potpisa za danu, je li tako? Evo, živi bili pa videli - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Petar Aleksić

On je ocenio da su blokaderi u Beogradu prikupili oko 107.000 potpisa.

- O kakvih 400.000 pričate? Ali ako ste srećni time što sebe lažete i obmanjujete, onda samo nastavite. Tako ste pobedili i u Negotinu, i u Zaječaru i u mnogim drugim mestima u kojima ste ili proglasili ili najavili pobedu - poručio je predsednik Vučić.