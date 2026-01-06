Slušaj vest

"Srpski svet je prirodna potreba Srba, mi ćemo se ili ujediniti ili ćemo nestati", izjavio je Aleksandar Vulin u intervjuu za domaće medije i dodao da smo mi bez svoje volje ostali u različitim državama i da nas niko nije pitao za to. "Zamislite da smo ujedinjeni, koliko bi to moćnija, ekonomski uspešnija, bogatija, snažnija, zdravija država bila nego što smo sada ovako razbijeni."

Istakao je da je institucionalno stvaranje Srpskog sveta proces, prirodna potreba srpskog naroda koja se ne može zaustaviti. "Ona će biti ostvarena mirnim putem, koliko će trajati ne znam ali znam da će na kraju biti ostvarena. Kao što vidite i Amerika rešava svoje nacionalno pitanje i ne stidi se toga pa onda i mi moramo da rešavamo naše nacionalno pitanje i da se ne stidimo toga. Na Balkanu postoje dva velika nerešena nacionalna pitanja, jedno je srpsko i mi smo dužni da ga rešavamo."

Na to šta drugi misle o tome Vulin je rekao da moramo, prvi put u svojoj istoriji, da mislimo o sebi. "Šta misle o tome drugi oni su već pokazali. Prave vojne saveze i neobično se raduju kada se Srbi tuku na ulicama ili kada se Srbija bombarduje, veoma su zadovoljni zbog toga. A što bi mi onda razmišljali o njihovim reakcijama i šta oni misle?"